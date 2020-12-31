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تعليقات الزوار1
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والله العظيم الى قمة اللامبالاة عند هاذ المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي وفي جميع الاسواق المغربية رغم أنهم يستخلصون الملايين الدراهم يوميا من التعشير والضراءب والاكتراء وزيد زيد …. لا حسيب ولا رقيب.علاش ما تكون النظافة والرقابة . واحنا العام لي جا كنسمعو التسويف سوف سوف سوف