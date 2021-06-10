"ميثاق التنمية" يجمع الأحزاب السياسية قبل لقاءات الحسم مع "لجنة بنموسى‬"

"ميثاق التنمية" يجمع الأحزاب السياسية قبل لقاءات الحسم مع "لجنة بنموسى‬"
صورة: و.م.ع
الخميس 10 يونيو 2021 - 15:00

تواصل الأحزاب السياسية تحركاتها أياما قبل تجديد اللقاء مع شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، من أجل بسط أرضية نقاش حول الميثاق الوطني المرتقب، حيث تجتمع قيادات بمعية المكاتب السياسية من أجل الخروج بمقترحات للميثاق.

ووفق مصادر حزبية، فقد باشرت بعض الأحزاب الإعداد لأرضية الميثاق قبل الاجتماع مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، دون طرح موعد محدد لإنهاء كافة التفاصيل المحيطة بالأرضية؛ فيما يواصل شكيب بنموسى جولته على مؤسسات دستورية.

وقال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحزب باشر وضع تصورات الميثاق الوطني، منذ 10 أيام تقريبا، مشيرا إلى أن بيانات المكتب السياسي ليوم أمس والأسبوع الماضي طرحت بعضا من النقاط حول الأرضية.

من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأحزاب هي من ستتواصل مع شكيب بنموسى من أجل اللقاء، مؤكدا أنه ابتعد عن صياغة الأرضية وأوكلها إلى أعضاء ضمن الحزب يشتغلون عليها في الوقت الراهن.

مصادر اتحادية أوردت، بدورها، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعكف على إعداد أرضية للنقاش، ويشتغل عليها الكاتب الأول للحزب، مشيرا إلى أنها لن تخرج عن النقاط التي طرحها إدريس لشكر مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي خلال الاجتماع السابق.

ولم يخرج اجتماع قيادات الأحزاب السياسية مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الثلاثاء الماضي، بخلاصات تنفيذية لميثاق وطني مشترك، إذ تأجل الحسم إلى حين، وجرى الاتفاق على الاجتماع مجددا لوضع أرضية مشتركة بين مختلف الفرقاء، تبنى عليها الصيغة النهائية.

والميثاق الوطني آلية من بين اثنتين اقترحتهما اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ويهدف إلى تكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد تُجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة. والآلية الثانية تحت إشراف الملك اقترحت لتتبع وتحفيز الأوراش الإستراتيجية وقيادة التغيير.

الأحزاب السياسية الميثاق الوطني شكيب بنموسى لجنة النموذج التنموي

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