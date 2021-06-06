ميداليات للمغاربة في "البطولة العربية للثرياتلون"

تمكن المغرب من إحراز ست ميداليات (3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان) في ختام البطولة العربية لرياضة الثرياتلون، التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية يومي رابع وخامس يونيو الجاري.

ونالت اللاعبة إسلام بخيبخي ذهبيتين في فئة أقل من 17 سنة؛ بينما أحرز المهدي صادق ذهبية فئة النخبة لدى الرجال، أما الميداليتان البرونزيتان فكانتا من نصيب كل من أحمد أمين أوناصر في فئة أقل من 17 سنة ويوسف المتوكل في فئة أقل من 23 سنة.

وكانت البطلة المغربية غزلان عسو قد فازت في افتتاح البطولة، الجمعة، بالميدالية الفضية لفئة النخبة.

ويشارك المنتخب المغربي للترياثلون في البطولتين العربية، يومي رابع وخامس يونيو، والإفريقية، من 11 إلى 13 من الشهر ذاته، بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ويتكون المنتخب الوطني من عشرة متسابقين من الذكور والإناث يتبارون في مختلف الفئات العمرية؛ من بينهم مشارك واحد في سباق الباراترياثلون.

كما يشارك وفد من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للترياثلون، على هامش البطولتين، في أشغال الجمعية العمومية للاتحادين العربي والإفريقي للترياثلون.

وابتداء من يوم الأحد، تدخل العناصر المغربية في تربص إعدادي بشرم الشيخ استعدادا للبطولة الإفريقية.