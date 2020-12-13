ميدلت تحتفي باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء

نظمت مسيرتان شعبيتان بمدينتي ميدلت والريش، مساء السبت، للاحتفال بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء، وفتحها قنصلية بمدينة الداخلة لتشجيع الاستثمارات الأمريكية بالصحراء المغربية.

وشارك آلاف المواطنين من مختلف الإقليم في المسيرتين، اللتين افتتحتا بعزف النشيد الوطني وحمل الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس.

واعتبر عدد من المشاركين أن “اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء حدث تاريخي سيغير مسار المسلسل التفاوضي حول الصحراء المغربية”، مضيفين أن “اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على الصحراء سيعجل بحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.

وأشاد المشاركون في المسيرتين بـ”العمليات السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بمهنية عالية، تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركانها العامة، لطرد عصابة البوليساريو، وتأمين حركة المرور بمعبر الكركرات الواقع على الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وخلال المسيرتين، عبر المشاركون عن اعتزازهم الكبير بالقرارات الملكية خدمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معلنين مباركتهم كل الخطوات التي يقوم بها الملك محمد السادس من أجل هذا الوطن ووحدته الترابية. كما عبروا عن ارتياحهم لعزم واشنطن فتح قنصليتها بمدينة الداخلة لتشجيع الاستثمارات الأمريكية، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.