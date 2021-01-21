ميلانو تحظر التدخين في العديد من الأماكن العامة 

أصبحت عاصمة المال والموضة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء الفارط، أول مدينة في البلاد تحظر التدخين في العديد من الأماكن العامة في الهواء الطلق، مثل الحدائق والملاعب ومحطات الحافلات وحتى المقابر.

ووفق ما نشرته صحيفة فرانس 24 فإن الحظر الذي يشمل حتى المقابر ليس شاملا، إذ يمكن للراغبين في تدخين سيجارة عادية أو إلكترونية أن يفعلوا ذلك في أماكن معزولة، شريطة أن تكون بينهم وبين الآخرين مسافة عشرة أمتار.

واشتكت فلوريس ديثميرز، عارضة الأزياء في ميلانو البالغة من العمر 18 عاما، من غياب إشارة أو لافتة تقول إنه لا يمكنك التدخين في أماكن معينة، كما فهمت أنه محظور داخل الأماكن لكن لها الحرية خارجها.

كما صرح المجلس المحلي للمدينة ذاتها بأن الحظر الجديد يهدف إلى تقليل جزيئات PM10 الدقيقة التي تضر بالرئتين، وحماية صحة المواطنين من التدخين النشط والسلبي في الأماكن العامة.

وتتراوح غرامات انتهاك القانون الجديد بين 40 و240 يورو، على الرغم من أنها ستطبق تدريجيا. لكن بحلول فاتح يناير من عام 2025، سيكون لدى مدينة ميلانو حظر شامل على التدخين في الهواء الطلق.