"مينوسكا" تودّع الجندي المغربي رشيد لمزاعطة

ودعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، الثلاثاء، جثمان العريف رشيد لمزاعطة، الذي قضى، يوم 18 يناير الجاري، أثناء أداء مهامه النبيلة لحفظ السلام ضمن القبعات الزرق بهذا البلد الإفريقي.

وأقيمت المراسيم الرسمية لوداع جثمان الراحل وتكريمه، إلى جانب جندي آخر من الغابون لقي مصرعه في الاعتداء ذاته، بقاعدة “مينوسكا” في العاصمة “بانغي”، وسط حضور مكثف لمسؤولي “مينوسكا” وشخصيات رفيعة بجمهورية إفريقيا الوسطى والسلك الدبلوماسي.

ووفق ما أوردته “مينوساكا”، ترأست المراسيم الرسمية لتوديع وتكريم الجنديين الفقيدين من حفظة السلام، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “دينيس براون” Denise Brown.

وأورد المصدر ذاته أن المفتش العام للقوات المسلحة بجمهورية إفريقيا الوسطى، اللواء “ليوبولد برونو إيزامو” Léopold Bruno Izamo، قام، بالمناسبة، بترقية الفقيدين إلى درجة أعلى، وذلك بمنحهما وسام الاعتراف من درجة فارس، الذي يعد أحد أعلى الأوسمة الفخرية بهذا البلد الإفريقي.

يذكر أن الجندي المغربي رشيد لمزاعطة لقي مصرعه غداة اعتداء للجماعات المسلحة التابعة لتحالف الوطنيين من أجل التغيير، على القبعات الزرق في كمين على جسر “مباري” على طريق بانغاسو – غامبو، في الجنوب الشرقي لجمهورية إفريقيا الوسطى.