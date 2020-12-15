ناتوزي تقدم مجموعة من أجمل الإكسسوارات لموسم العطلات

تقدم ناتوزي إيطاليا، إحدى أفخم العلامات التجارية للأثاث، لموسم العطلات مجموعة متنوعة من أجمل الإكسسوارات، التي تساهم في إضفاء أجواء من الانسجام والأناقة على مختلف المساحات المنزلية.

وتم تصنيع هذه الإكسسوارات بحرفية عالية تعكس تميّز علامة ناتوزي واعتنائها بأدق التفاصيل، التي تنشر مزيجا من السحر والجمال في جميع أرجاء المنزل إضافة إلى الاستخدامات المتعددة لهذه القطع، التي تُظهر أعلى درجات الحرفية والإبداع.

وتتميز هذه التشكيلة بألوانها المتنوعة وتصاميمها المتميزة والمواد، التي تم استخدامها، والتي تعكس جميعها سحر إقليم أبوليا وحوض البحر المتوسط مع لمسات معاصرة.

وتستمد المنتجات، التي اختارتها ناتوزي إيطاليا لهذه المجموعة، تأثيراتها من الصور، التي تعكس الهوية المحلية وتفردها بما يشمل أنماط من الهندسة المعمارية وتركيبات الإضاءة وغيرها.

وتضم إكسسوارات موسم العطلات من ناتوزي قطعا متعددة من أجمل المرايا، التي تتميز بأسطحها ذات التصاميم الأنيقة وأطرها الساحرة، إضافة إلى البطانيات والوسائد المتنوعة والشمعدانات والمزهريات والشموع والعطور والقطع المتنوعة، التي ترفع المعنويات وتبعث على التفاؤل.