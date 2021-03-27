ناديري رئيساً جديدا لنقابة الصحافة ومهن الإعلام‎

جرى السبت انتخاب توفيق ناديري رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، عقب انتهاء أشغال المؤتمر التأسيسي للنقابة ذاتها الذي احتضنه المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.

وعقب انتخابه بحضور قيادات من الاتحاد المغربي للشغل، قال توفيق ناديري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام: “نؤسس هذه النقابة لتكريس التعددية والمساهمة بشكل إيجابي في تفعيل المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في الإعلام العمومي والخاص، ونؤسس هذه النقابة لتقوية الممارسة النقابية في هذا الإعلام عبر استراتيجية منفتحة على الجميع بدون إقصاء أو وصاية”.

وشدد توفيق ناديري على أن ميلاد النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام لن يكون بديلا لأي نقابة داخل أو خارج الاتحاد المغربي للشغل، مبديا استعداده للتعاون مع كل التمثيليات النقابية الأخرى لما فيه مصلحة المهنة واستقلاليتها، مدافعا في الوقت ذاته على أهمية الاستناد إلى الدستور والقانون وأخلاقيات المهنة في معالجة مختلف القضايا الجهوية والوطنية مستقبلا.

وقال توفيق ناديري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نعتبر أن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا يمنحنا فرصة لضخ دماء جديدة في العمل النقابي المغربي، أخذا بعين الاعتبار العقبات التي تعتري الممارسة المهنية ببلادنا”.

وأضاف: “نشدد في برنامجنا على تعزيز الفلسفة التشاركية مع مختلف المتدخلين في الإعلام العمومي والخاص، وفق خطة تتأسس على الانتصار لقيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية، من خلال الاستناد إلى القوانين والمواثيق الدولية وأخلاقيات المهنة”.

وعلى هذا الأساس، يضيف ناديري، “نقول بكل وضوح، نحن لسنا بديلا عن أحد، ولكننا لن نتردد في الدفاع عن المكتسبات وخوض الاستحقاقات والانخراط بكل جدية ومسؤولية في كل القضايا المحلية والوطنية”.