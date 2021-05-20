نادي "الخفافيش" يسعى إلى الظفر بخدمات فضال

يسعى نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم إلى التعاقد مع الدولي المغربي زهير فضال، مدافع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى ناديي ليفانتي وخيتافي، اللذين يُتابعان أيضا تحركات المدافع المغربي عن قرب، ويرغبان بدورهما في الاستفادة من خدماته.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فضال، صاحب الـ31 سنة، بات مطلوبا بقوة للعودة مرة أخرى إلى أجواء “الليغا”، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به رفقة فريقه لشبونة الذي ساهم معه في التتويج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، رغم أن عقده مع ناديه الحالي يمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي المقبل.

وكان نادي “الخفافيش” حاول التعاقد مع فضال قبل نهاية الموسم الماضي، إلا أن مفاوضاته مع ريال بيتيس آنذاك وصلت إلى الباب المسدود، قبل أن يُعرج “الأسد الأطلسي” على البرتغال من بوابة سبورتينغ لشبونة.

يُشار إلى أن زهير فضال راكم تجربة كبيرة في الدوريين الإسباني والإيطالي، إذ لعب للعديد من الأندية في إسبانيا، آخرها ريال بيتيس، قبل أن يُوقع في كشوفات لشبونة الصيف الماضي، كما دافع عن ألوان المنتخب الوطني المغربي الأول في 21 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.