الرجاء يخوض غمار البطولة بأقمصة غير موحدة

خاض فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم مباراته أمام يوسفية برشيد، يوم الأحد الماضي، لحساب الجولة التاسعة من منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول، بأقمصة غير موحدة؛ وهو ما يضع الطريقة التي يتم بها تدبير الجزئيات المتعلقة بالفريق الأول في قفص الاتهام.

وظهر محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي، بقميص مختلف عن ذلك الذي ارتداه زملاؤه؛ وهو ما زاد من قلق أنصار النادي بخصوص مدى اهتمام مسؤولي النادي بالتفاصيل، خصوصا أن الأمر يتعلق بالفريق الأول والذي يفترض أن يكون واجهةً للنادي ككل.

وكانت جماهير النادي قد عبرت عن عدم رضاها عن جودة منتجات الشركة المكلفة بتزويد النادي بالألبسة الرياضية وبالأقمصة الرسمية، واصفة إياها بـ”الرديئة”، قبل أن تتحول الانتقادات إلى مطالب بالمحاسبة وفسخ العقد مع الشركة الحالية والتعاقد مع شركة أخرى.

وعلمت “هسبورت” أن ملف شركة الألبسة الرياضية يعرف تجاذبات كبيرة بين جهات مختلفة، من ممثلين عن النادي ووكلاء لاعبين دخلوا على الخط لتسهيل التعاقد مع شركة معينة؛ وهو ما دفع المكتب المديري للنادي إلى تأجيل الحسم في الملف إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي البيضاوي، وعلى الرغم من تعادله أمام يوسفية برشيد بهدف لمثله، فإنه ينفرد بصدارة الدوري المغربي الاحترافي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده الوداد الرياضي البيضاوي الذي يتوفر على مباراتين مؤجلتين.