الرجاء يستقبل "بيراميدز" المصري في المغرب

الرجاء يستقبل "بيراميدز" المصري في المغرب
صورة: هسبريس
السبت 20 مارس 2021 - 15:01

أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم السبت، أن مباراة الرجاء الرياضي أمام بيراميدز المصري ستقام على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت الشكوك تحوم حول إجراء المواجهة في المغرب، نظرا لتوقف حركة الطيران بين المملكة ومصر بسبب جائحة “كوفيد19”.

وتجرى المباراة يوم 4 أبريل المقبل، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي، وتندرج ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة برسم كأس “كاف”.

الرجاء الرياضي الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز المصري كأس الكاف

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