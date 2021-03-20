الرجاء يستقبل "بيراميدز" المصري في المغرب
هسبورت - يوسف العيرجي
السبت 20 مارس 2021 - 15:01
أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم السبت، أن مباراة الرجاء الرياضي أمام بيراميدز المصري ستقام على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكانت الشكوك تحوم حول إجراء المواجهة في المغرب، نظرا لتوقف حركة الطيران بين المملكة ومصر بسبب جائحة “كوفيد19”.
وتجرى المباراة يوم 4 أبريل المقبل، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي، وتندرج ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة برسم كأس “كاف”.
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