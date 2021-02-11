نادي المغرب التطواني يتعاقد مع 4 لاعبين جدد‎

نادي المغرب التطواني يتعاقد مع 4 لاعبين جدد‎
صورة: أرشيف
الخميس 11 فبراير 2021 - 23:06

تعاقد نادي المغرب التطواني لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع أربعة لاعبين جدد لتعزيز التركيبة البشرية التي تخوض منافسات البطولة الاحترافية وكأس العرش.

وأبرم النادي عقدا احترافيا يمتد لموسمين مع المدافع رشدي ولاد عبد الوهاب، نتاج مدرسة المغرب التطواني، واستقدم المدافع عبد اللطيف نصير، 30 سنة، من فريق الوداد البيضاوي، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

وعزز المغرب التطواني خط الهجوم بالتعاقد مع ابن الفريق أنس جبرون البالغ 23 سنة، بعقد احترافي لموسم ونصف، والكاميروني أسانا نا إنوسينت، الذي يلعب مهاجما أيسر وفي مركز صانع ألعاب، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

الانتقالات الشتوية البطولة الاحترافية المغرب التطواني لاعبين

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تطعيم المسنين ضد كورونا
الخميس 11 فبراير 2021 - 15:48 3

تطعيم المسنين ضد كورونا

صوت وصورة
قرويون في عزلة ببني ملال
الخميس 11 فبراير 2021 - 13:19 6

قرويون في عزلة ببني ملال

صوت وصورة
مضيفو طيران يشكون الطرد
الخميس 11 فبراير 2021 - 11:56 17

مضيفو طيران يشكون الطرد

صوت وصورة
نظرة إلى الاحتجاج بالفنيدق
الخميس 11 فبراير 2021 - 10:59 10

نظرة إلى الاحتجاج بالفنيدق

صوت وصورة
أقباب في سلمات أبو البنات
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 20:30 7

أقباب في سلمات أبو البنات

صوت وصورة
انتخابات نادي المحامين
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 18:50 1

انتخابات نادي المحامين