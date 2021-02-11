نادي المغرب التطواني يتعاقد مع 4 لاعبين جدد‎

تعاقد نادي المغرب التطواني لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع أربعة لاعبين جدد لتعزيز التركيبة البشرية التي تخوض منافسات البطولة الاحترافية وكأس العرش.

وأبرم النادي عقدا احترافيا يمتد لموسمين مع المدافع رشدي ولاد عبد الوهاب، نتاج مدرسة المغرب التطواني، واستقدم المدافع عبد اللطيف نصير، 30 سنة، من فريق الوداد البيضاوي، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

وعزز المغرب التطواني خط الهجوم بالتعاقد مع ابن الفريق أنس جبرون البالغ 23 سنة، بعقد احترافي لموسم ونصف، والكاميروني أسانا نا إنوسينت، الذي يلعب مهاجما أيسر وفي مركز صانع ألعاب، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.