نادي الوداد يستقبل كايزر شيفس في بوركينافاسو

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اتفاق رسمي مع دولة بوركينافاسو لاحتضان مباراة الوداد الرياضي البيضاوي وضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وراسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكونفدرالية الإفريقية للعبة ذاتها، المشتهرة اختصارا بتسمية “كاف”، لإخبارها بالدولة المستضيفة للمباراة بعدما أثار الموعد الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية.

وكانت “كاف” قد منحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أجلا لإيجاد ملعب على أرض محايدة لإقامة مباراة الوداد وضيفه الجنوب إفريقي، أو إحالة الملف على اللجنة المعنية لدراسة إمكانية إلغاء المباراة مع اعتبار الفريق المغربي “خاسراً بالقلم”، بنتيجة هدفين لصفر، في أول جولة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مراسلة “كاف” لمطالبة جامعة الكرة بإيجاد ملعب محايد لإجراء المباراة قد أتت ساعات بعد بلاغ صادر عن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، عبر من خلاله عن رفض نقل مباريات الفرق الجنوب إفريقية في المنافسات القارية إلى بلدان محايدة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد قررت إعادة برمجة مباراة الوداد الرياضي البيضاوي وكايزر شيفس بين 16 و20 فبراير الجاري، ببلد محايد من اختيار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في أجل لا يتعدى 24 ساعة، بسبب عدم سماح السلطات المغربية للفريق الجنوب إفريقي بدخول المملكة، جراء الاحترازات الصحية، بفعل انتشار السلالة الجديدة لـ”كورونا” بدولة جنوب إفريقيا، قبل أن يُقرر الاتحاد المصري احتضان المباراة، ليتراجع بعد ذلك عن قراره بسبب “عدم ملاءمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة من ارتباطات راهنة”.