نادي الوداد ينهزم بهدف في جنوب إفريقيا

نادي الوداد ينهزم بهدف في جنوب إفريقيا
السبت 3 أبريل 2021 - 19:17

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بالخسارة بهدف نظيف أمام مضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، في مباراة الجولة الخامسة ضمن دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وانطلقت مجريات المباراة بتبادل الطرفين بعض المناورات الهجومية التي بقيت محتشمة دون أن تشكل خطورة على مرميي الفريقين، مع سيطرة مطلقة لعناصر الفريق الجنوب إفريقي على مجريات اللعب واحتكار الكرة خلال مجمل فترات الربع ساعة الأول من المواجهة.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، كثف أصحاب الأرض من مناوراتهم الهجومية بحثا عن إحراز الهدف، ورد عليها الفريق المغربي بمرتد هجومي في حدود الدقيقة 36، إذ كان بابا توندي قريبا من هز الشباك بعد جملة تكتيكية من رفاقه.

وفي وقت كانت تسير مجريات الشوط الأول نحو النهاية، أشهر الحكم المصري نور الدين إبراهيم البطاقة الحمراء في وجه حارس كايزر شيفس، دانييل أكبيي، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني تمكن كايزر شيفس من إحراز هدف السبق في حدود الدقيقة 48 عن طريق العميد باركر، ليحاول بعده رفاق زهير مترجي إحراز هدف التعادل من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، كانت الأبرز منها تسديدة قوية من بدر كادارين في حدود الدقيقة 71؛ إلا أن مجمل الكرات الهجومية للوداد لم تكن بالشكل المطلوب لهز الشباك.

وبقي رصيد الوداد في حدود 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما رفع كايزر شيفس رصيده إلى ثماني نقاط مناصفة مع حوريا الغيني.

الوداد الرياضي عصبة الأبطال الإفريقية كايزر شيفس الجنوب إفريقي كرة القدم

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • محمد
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:31

    خطوة الى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام. برافو الوداد الرياضي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لاعبون دون المستوى
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:34

    الحارس و مجموعة من اللاعبين يجب خروجهم حتى من القائمة ب للوداد، يجب البحث عن بدلاء في المستوى و تسريح السيودي، المترجي، توندي، فرحان، ݣدارين، و البقية.. باستثناء 3 لاعبين: الموذن و كومارا و إلى حد ما اووك رغم تراجع مستواه،
    و البنزرتي ربح معركة الاختيارات و يجب على جمهور الوداد إلتزام الصمت خاصة في أزمة سكومة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
استنفار مستشفى الإدريسي
السبت 3 أبريل 2021 - 16:26 4

استنفار مستشفى الإدريسي

صوت وصورة
قتلى وجرحى في حادثة بالقنيطرة
السبت 3 أبريل 2021 - 13:51 9

قتلى وجرحى في حادثة بالقنيطرة

صوت وصورة
رسالة زيد الخير في اليوم العالمي للتوحد
الجمعة 2 أبريل 2021 - 17:17 9

رسالة زيد الخير في اليوم العالمي للتوحد

صوت وصورة
مجموعة "مجابن بل المغرب"
الجمعة 2 أبريل 2021 - 09:09 9

مجموعة "مجابن بل المغرب"

صوت وصورة
هدم بلا سابق إنذار
الخميس 1 أبريل 2021 - 22:18 12

هدم بلا سابق إنذار

صوت وصورة
ندوة "ضحايا بوعشرين"
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:34 28

ندوة "ضحايا بوعشرين"