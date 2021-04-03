نادي الوداد ينهزم بهدف في جنوب إفريقيا

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بالخسارة بهدف نظيف أمام مضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، في مباراة الجولة الخامسة ضمن دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وانطلقت مجريات المباراة بتبادل الطرفين بعض المناورات الهجومية التي بقيت محتشمة دون أن تشكل خطورة على مرميي الفريقين، مع سيطرة مطلقة لعناصر الفريق الجنوب إفريقي على مجريات اللعب واحتكار الكرة خلال مجمل فترات الربع ساعة الأول من المواجهة.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، كثف أصحاب الأرض من مناوراتهم الهجومية بحثا عن إحراز الهدف، ورد عليها الفريق المغربي بمرتد هجومي في حدود الدقيقة 36، إذ كان بابا توندي قريبا من هز الشباك بعد جملة تكتيكية من رفاقه.

وفي وقت كانت تسير مجريات الشوط الأول نحو النهاية، أشهر الحكم المصري نور الدين إبراهيم البطاقة الحمراء في وجه حارس كايزر شيفس، دانييل أكبيي، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني تمكن كايزر شيفس من إحراز هدف السبق في حدود الدقيقة 48 عن طريق العميد باركر، ليحاول بعده رفاق زهير مترجي إحراز هدف التعادل من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، كانت الأبرز منها تسديدة قوية من بدر كادارين في حدود الدقيقة 71؛ إلا أن مجمل الكرات الهجومية للوداد لم تكن بالشكل المطلوب لهز الشباك.

وبقي رصيد الوداد في حدود 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما رفع كايزر شيفس رصيده إلى ثماني نقاط مناصفة مع حوريا الغيني.