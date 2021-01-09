نادي بلد الوليد يعلن إصابة اللاعب الياميق بكورونا

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم على موقعه الرسمي، اليوم السبت، إصابة المدافع الدولي المغربي جواد الياميق بفيروس “كورونا”، بعد تأكد إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها.

وذكر الفريق الإسباني، في بلاغ رسمي له، أنه “بعد التحاليل الطبية، التي أجريت لأفراد الفريق الأول، سجلنا حالة إيجابية داخل المجموعة، وبرغبة من اللاعب نفسه للإفصاح عن ذلك، نعلن أن الأمر يتعلق بالمدافع جواد الياميق، المعزول في منزله في الوقت الحالي”.

ومن المرتقب أن يغيب الياميق عن تشكيلة بلد الوليد خلال المباراة المقبلة إلى غاية التأكد من خلوّ جسمه من الفيروس التاجي، تفاديا لانتشار العدوى بين مكونات الفريق، الذي سيستقبل غداً الأحد ضيفه فالنسيا لحساب الجولة الـ18 من منافسات “الليغا”.

وصار المدافع المغربي الياميق من أبرز اللاعبين داخل تشكيلة فريقه، بعد أن قدم أوراق اعتماده بقوة ليصبح من بين الأسماء التي يعتمد عليها المدرب الإسباني سيرجيو غونزاليز.