نادي توتنهام الإنجليزي يتابع خطوات النصيري

يُتابع نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم خطوات تألق الدولي المغربي يوسف النصيري بقميص فريقه إشبيلية، خلال الموسم الكروي الحالي؛ وذلك بهدف تكوين فكرة شاملة عن اللاعب الذي قد يكون الخيار الأنسب للـ”سبيرز”.

وأفادت تقارير إعلامية إنجليزية بأن توتنهام ينتظر الحسم في مستقبل مهاجمه هاري كين، المرشح بشكل كبير لتغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ ما دفع إدارة الفريق إلى متابعة يوسف النصيري وألكسندر إسحاق لاعب ريال سوسيداد، للوقوف على إمكانياتهما قبل اتخاذ قرار فتح باب التفاوض مع أحدهما لتعويض كين.

كما أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن توتنهام قد يُوجه “بوصلته” صوب النصيري، الذي قدم أوراق اعتماده بقوة خلال الموسم الحالي، كواحد من أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني.

وبدخول النصيري ضمن دائرة اهتمامات توتنهام، يكون هذا الأخير رابع ناد في إنجلترا يبدي اهتمامه بمهاجم “أسود الأطلس”، إلى جانب كل من ويست هام وليفربول ومانشستر يونايتد.