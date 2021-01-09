نادي مولودية وجدة يعلن التخلي عن خدمات وادو

أعلن نادي مولودية وجدة لكرة القدم انفصاله رسميا عن المدرب عبد السلام وادو، اليوم السبت، بشكل قانوني كما ذكر بلاغ لـ”فارس الشرق”.

واعترف محمد هوار رئيس نادي مولودية وجدة لكرة القدم، خلال ندوة صحافية عقدها بتقنية المناظرة المرئية عن بعد، بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة في المشاكل التي يعيشها فريقه والنتائج السلبية التي يحصدها، بعد أن بات يحتل المركز الأخير هذا الموسم في جدول الترتيب العام بـ”البطولة برو”، حيث لم يتذوق الفريق الوجدي طعم الفوز إلى حدود الجولة الخامسة من المنافسات.

وتابع هوار خلال الندوة ذاتها: “قدمنا له مقترحاتنا بخصوص تغيير العقد الذي يجمعنا به، خلال اجتماعي به بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي طلبت منه التدخل لإنهاء هذا الخلاف، ووافق وادو على الأمر بالعاصمة الرباط قبل أن يتراجع عن قراره، منحته 24 ساعة، إما أن يُوافق على ذلك كما اتفقنا أو سنلجأ إلى طريقة أخرى”.

وكان وادو قد أعلن، أمس الجمعة، عن عودته إلى استئناف عمله مع “سندباد الشرق”، بعد فترة نقاهة دامت لأزيد من شهر، بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، جراء المشاكل التي حدثت بينه وبين إدارة ناديه قبل أسابيع.

ونشر مدافع “أسود الأطلس” السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس أيضا، صورة له من تداريب “سندباد الشرق”، يؤكد من خلالها استئنافه لعمله على رأس القائمة التقنية للفريق، بعد أن تماثل للشفاء.

وأكد رئيس المولودية أن النادي عاش أزمة مالية بسبب عدم توصل الفريق بالدعم المالي من المستشهرين بشكل منتظم، مشددا على أن هذا العائق سيتم تجاوزه، من أجل صرف باقي مستحقات اللاعبين العالقة في ذمة إدارة الفريق، قائلا: “جميع الفرق الوطنية والعالمية كذلك تمر بمرحلة فراغ ومن أزمات”.

جدير بالذكر إلى أن نادي مولودية وجدة يتذيل جدول الترتيب العام برصيد نقطة واحدة، من أربع هزائم وتعادل واحد، حيث لم يتذوق الفريق الوجدي طعم الفوز إلى حد الآن، بالإضافة إلى خروجه من منافسات كأس العرش على يد اتحاد طنجة.