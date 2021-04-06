ناد سعودي يُجهز عرضا جديدا للزنيتي .. و"خلاف" بين الوكلاء يدخل على الخط

يدخل أنس الزنيتي، حارس مرمى نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، دائرة اهتمام ناديين سعوديين، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة خلال الفترة الأخيرة كواحد من أفضل حراس المرمى على المستوى الوطني.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن إدارة أحد الأندية السعودية تواصلت مع حامي “عرين النسور” خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريق وكيل لاعبين سعودي، وقدمت له عرضا للظفر بخدماته بداية من “المركاتو” الصيفي المقبل.

ووفق المصادر نفسها فإن النادي المذكور قدم عرضا للزنيتي يمتد لموسمين بقيمة 600 مليون سنتيم للسنة، غير أن الحارس الرجاوي طالب بمبلغ أكبر قبل أن يدخل وكيله على الخط، وهو ما لم يرُق مسؤولي النادي، الذين أوقفوا المفاوضات في الوقت الراهن، في انتظار ما ستجود به الأيام القليلة المقبلة؛ علما أن هناك ناديا سعوديا آخر يُخطط للتعاقد معه.

وكما أشارت “الجريدة”، في مواد سابقة، فإن إدارة الرجاء بدورها تسعى إلى تحصين الزنيتي من أجل تمديد مقامه داخل “القلعة الخضراء”، باعتباره واحدا من بين أبرز الأسماء داخل كتيبة “النسور”، إذ سبق أن اجتمع رئيس الفريق رشيد الأندلسي بوكيل أعمال الحارس قبل أسابيع، لمناقشة العرض الجديد الذي تسعى إدارة الفريق إلى تقديمه لـ”حامي عرين الفريق”.

ووفق المصادر ذاتها فإن مسؤولين عن إدارة الرجاء طلبوا من الزنيتي في وقت سابق تمديد مقامه مع “الفريق الأخضر”، ووعدوه بصرف مستحقاته العالقة في ذمة النادي دفعة واحدة، قبل تجديد العقد، بالإضافة إلى تسلمه مبلغا مهما من قيمة التوقيع الجديد، وهو ما قد يُغري الحارس الرجاوي، الذي يبقى مستقبله غامضا إلى حدود الساعة.

يُشار إلى أن أنس الزنيتي، صاحب الـ32 عاما، دافع عن ألوان المغرب الفاسي والجيش الملكي، قبل أن يُوقع في كشوفات الرجاء صيف سنة 2015، كما تألق بقميص المنتخب المحلي في “الشان” الأخير بالكاميرون؛ كما تم استدعاؤه من طرف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش للمنتخب الأول.