"نارسا" تقدّم الحصيلة في يوم السلامة الطرقية‎

بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أعدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ملفا ضم كل أنشطتها بهذه المناسبة، حيث استعرضت أرقاما وإحصائيات حول الحوادث المسجلة على امتداد التراب الوطني، إضافة إلى أنشطتها الرسمية ومبادراتها الرامية إلى تحقيق أهدافها.

وبخصوص الحصيلة المؤقتة لحوادث السير الجسمانية المسجلة خلال شهر دجنبر 2020، أكدت “نارسا” أنها مقارنة مع إحصائيات شهر دجنبر 2019 شهدت انخفاضات مهمة في جميع المؤشرات، إذ تم تسجيل 8.620 حادثة سير، ما يمثل انخفاضا بنسبة %1.07؛ و203 حوادث مميتة، ما انخفاضا بنسبة %10.18.

كما خلفت حوادث السير 220 قتيلا، ما يمثل انخفاضا بنسبة %14.40، و597 مصابا بجروح بليغة، أي بانخفاض بنسبة %7.44، و11.253 مصابا بجروح خفيفة، أي بانخفاض بنسبة %1.34.

وبذلك تكون النتائج المؤقتة المسجلة على الصعيد الوطني سنة 2020، مقارنة مع المعطيات الإحصائية المؤقتة لسنة 2019، 85.208 حوادث سير، أي بانخفاض بنسبة %17.06، و2.499 حادثة مميتة، أي بانخفاض بنسبة %16.98، و2.774 قتيلا، أي بانخفاض بنسبة %18.03، و6.539 مصابا بجروح بليغة، أي بانخفاض بنسبة %22.31، و112.516 مصابا بجروح خفيفة، أي بانخفاض بنسبة %19.20.

ويعزى هذا الانخفاض البارز في مؤشرات السلامة الطرقية برسم سنة 2020، وفق المديرية، إلى العمل بحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كورونا، ابتداء من 20 مارس 2020، المقرونة بتراجع حركية الأشخاص إلى أقصى حد، ما أدى إلى انخفاض ملموس في مخاطر الطريق.

وخلال شهر فبراير، ترأس عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالرباط، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تضمن جدول أعمالها تقديم مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها.

كما نظمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مسابقة وطنية تحت شعار “مبادرتي من أجل الحياة” لانتقاء أحسن الأعمال الإبداعية المهتمة بموضوع السلامة الطرقية، وذلك دعما لمختلف المبادرات المبتكرة والإبداعات المرتبطة بالموضوع، وإشراكا لمختلف فئات المجتمع في ترسيخ ثقافة احترام مبادئ السلامة الطرقية.

وتمكن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة المواهب وأصحاب المشاريع الإبداعية المبتكرة من المساهمة في المجهودات المبذولة للحد من حوادث السير من خلال المشاركة في هذه المسابقة الوطنية عبر أربع فئات: التواصل والتحسيس، والاختراع والابتكار، والعمل الجمعوي والتربوي، والتزامات المهنيين.

والهدف من المسابقة خلق تعبئة شاملة بالنسبة لكافة مستعملي الطريق، وجميع المتدخلين، في إطار التحسيس بأهمية ملف السلامة الطرقية.

كما نظمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) والأكاديمية الجهوية للتربية لجهة الرباط سلا القنيطرة، خلال شهر فبراير، يوما تكوينيا لتفعيل نوادي التربية الطرقية.

ويعد هذا التكوين جزًءا مهما في الانخراط الفعلي لاستمرار الإجراءات التي يتم تفعيلها بالشراكة مع الأكاديمية الجهوية. وللإشارة فإن يوم التدريب الذي نظم عن طريق تقنية التناظر الرقمي – لنوادي الجهوية للسلامة الطرقية الذي تم تنظيمه في 25 دجنبر 2020، حضره 90 مشاركا، بمن فيهم مسؤولون وأطر من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمديرية الإقليمية للجهة، ومديرو 35 مؤسسة للتعليم الابتدائي والثانوي، ومفتشون تربويون وممثلون عن المجتمع المدني.

وفي إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت مفتشية سلاح النقل التابعة للقوات المسلحة الملكية الدورة السادسة لليوم التحسيسي في مجال الوقاية والسلامة الطرقية بمركز التدريب بعين حرودة.

ويندرج هذا النشاط ضمن المجهودات التي تبذلها القوات المسلحة الملكية من أجل مواكبة المجهودات المبذولة من أجل الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمغرب. وتتمثل مشاركة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا اليوم التحسيسي في تنشيط ثلاث ورشات تحسيسية: ورشة للتحسيس بأهمية حزام السلامة في حالة انقلاب العربة، وذلك باستعمال جهاز محاكاة الانقلاب، وورشة للتحسيس بأهمية حزام السلامة في حالة الاصطدام، وذلك باستعمال جهاز لمحاكاة الاصطدام، وورشة للتحسيس بمخاطر السياقة تحت تأثير التعب أو المخدرات أو الكحول، وذلك باستعمال نظارات المحاكاة، مع تقديم مداخلة حول الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والمؤشرات الإحصائية والسلوكية.

واستمرارا في أنشطتها نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في الـ 23 من فبراير بالرباط، دورة تحسيسية لفائدة السائقين العاملين لديها في مجال السلامة الطرقية.

وتم تأطير هذه الدورة التحسيسية من طرف خبراء في التواصل والتربية والتكوين في المجال تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وتم خلال الدورة عرض إحصائيات حوادث السير المسجلة خلال سنتي 2019 و2020، وتحسيس السائقين بجسامة وخطورة هذه الآفة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، والتعريف بالقيم المثلى للسلوك القيادي على الطريق.

وعلاوة على برمجة أمسية تلفزية احتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجموعة من العمليات التواصلية والتحسيسية على المستوى الجهوي والمحلي بشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، من مهنيين ومكونات المجتمع المدني. وتم الإشراف على العمليات سالفة الذكر من لدن المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

في هذا الصدد، عملت “نارسا” على توفير مجموعة من الدعائم التواصلية والتحسيسية لتضعها رهن إشارة المديريات الجهوية للوكالة، قصد توزيعها على مختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية.

وفي إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين نارسا و CASA TRNSPORT وRADP DEV، تجسد سياسة الوكالة الرامية إلى الانفتاح على كافة المؤسسات الاقتصادية والمهنية لدعم كل المبادرات والبرامج ذات الصلة بالسلامة الطرقية.

وخلال الشهر نفسه تم إخراج برنامج ” تكايس سكول”، وهو مبادرة مواطنة تندرج ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية RSE لمجموعة “رونو المغرب”، هدفها هو إكساب الناشئة سلوكيات مسؤولة في الفضاء الطرقي. ويتعلق الأمر ببرنامج تربوي يستهدف سنويا 80 مؤسسة تعليمية عمومية على المستوى الوطني، ينظم بشراكة وتنسيق مع المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما عملت “نارسا” على تفعيل مشروع الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الموقعة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الموافق للثامن عشر من فبراير 2013، والرامية إلى “تكريس مبادئ التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي”.

وتعتبر الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية شهادة تمكن من تتويج الإلمام بقواعد السلامة الطرقية وبالسلوكيات التي ينبغي تبنيها في مختلف الوضعيات الطرقية.

وفي إطار إستراتيجية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لرقمنة وتسهيل الولوج إلى وسائل التربية الطرقية الخاصة بالتحسيس والتنشيط، قامت الوكالة بوضع مجموعة من الدعائم البيداغوجية حول التربية الطرقية.

وسيسمح وضع هذه المجموعة من الدعائم البيداغوجية حول التربية الطرقية للفاعلين التربويين بالحصول على مجموعة من الوسائل التي من شأنها تسهيل تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال والشباب أيضا تنزيل مجموعة من الوثائق ومقاطع الفيديو التحسيسية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وكذلك وثائق الأنشطة مثل التلوين والأناشيد.

وضمن الهيكل التنظيمي لـ”نارسا”، يعد قطاع الخبرة في علم حوادث السير قطاعا جديدا تتمثل مهمته الرئيسية في تقديم الخبرة التقنية وإعادة بناء الحوادث الخطيرة والمميتة.

ويهدف هذا القطاع الجديد، الذي يمثل المستوى العالمي الذي وصلت إليه المملكة في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، إلى تطوير خبرة تقنية متعددة التخصصات لفهم أفضل لمسار حوادث السير الخطيرة والمميتة.

ويتيح هذا الفهم الجيد للآليات المؤدية إلى وقوع حوادث السير إعادة بناء ووصف مسار هذه الحوادث ومسبباتها، الأمر الذي يمكن من تحديد الإجراءات الكفيلة بتجنب حدوثها في المستقبل. وتستند هذه الخبرة إلى قوانين وحسابات فيزيائية تتعلق بديناميكيات العربة وتتطلب تنفيذ عدد كبير من التخصصات والمهارات من مجالات مختلفة.

وتعمل “نارسا” في المرحلة الحالية على وضع الأسس والدعامات لهيكلة هذا القطاع الجديد، وتحديد الموارد التي تجب تعبئتها، وتحديد الشركاء على المستويين الوطني والدولي، وكذلك تهييء وسائل العمل.

وفي إطار التدابير الاحترازية لتجاوز أزمة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووعيا منها بضرورة تبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وحفاظا على سلامة المرتفقين والمستخدمين، عملت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية منذ رفع الحجر الصحي على إعداد منصة أخذ المواعيد عن بعد «NARSAKHADAMT» ووضعها رهن إشارة المرتفقين، بحيث يمكن الولوج إليها بواسطة الحواسيب أو الهواتف النقالة.

وجدير بالذكر أن هذه المنصة مكنت من حسن تدبير استقبال المرتفقين، وساهمت في تقليص وقت انتظارهم بمراكز تسجيل السيارات لقضاء أغراضهم بها. كما تعتبر هذه العملية تكريسا لمبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع قضايا المرتفقين وضمان تكافؤ الفرص بينهم.

كما قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإنتاج مجموعة من الدعائم التواصلية، لاسيما وصلات تحسيسية بشأن التدابير الاحترازية التي يجب الالتزام بها خلال زيارة مراكز الفحص التقني، وكذا مراكز تسجيل العربات.

وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية، شرعت نارسا في رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها؛ ولذلك دعت كافة مرتفقيها إلى إرسال الوثائق المطلوبة بالبريد المضمون إلى مركز التسجيل التابع لمكان إقامتهم، عوض التنقل إلى مراكز تسجيل العربات ومراكز الفحص التقني.

وفي إطار تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري وترسيخ مفهوم الجهوية الموسعة، الذي يجعل من نظام اللامركزية والجهوية أداة فعالة في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين وتقريب الإدارة، عملت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على إحداث الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية وتفعيل اختصاصاتها.