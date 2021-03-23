ناشطات مغربيات يودّعن نوال السعداوي .. ملهمة أجيال وهادمة تقاليد

أسف واسع لرحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي، إحدى ملهمات الحركة النسوية بالمنطقة، صاحب خرجات وجوه مغربية، عرفت بدفاعها عن قضايا المرأة، خصوصا أن المفكرة ظلت لسنوات في طليعة الأدبيات المؤطرة لاشتغالات الحقوقيات.
وعلى نفس قياس سجالات الحياة، كانت الوفاة هي الأخرى حاملة لصدام السعداوي مع وجوه إسلامية وسلفية، لكن “الحركة النسائية” تظل محتفظة لها بعرفان كبير، نظير ما قدمته على امتداد سنوات “الكتابة والتأليف”.
ورحلت نوال السعداوي، من مواليد عام 1931، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، الأحد الماضي، بعد سنوات من الاشتغال على قضايا النساء في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.
امرأة شجاعة
سعيدة الإدريسي، ناشطة نسوية مغربية، سجلت أن “الساحة فقدت امرأة شجاعة واجهت العقليات الذكورية المنتشرة في المنطقة”، مؤكدة أن “السعدواي كانت قدوة لجيل واسع من النساء”.
وأوضحت الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “رغم التهديدات التي تقاطرت على السعدواي، ظلت متشبثة بأفكارها ودافعت عن النساء في محطات عديدة”، موردة أن “النقاش المصاحب لوفاتها فاقد لأي معنى”.
كما أشارت المتحدثة إلى أن “ما تتعرض له الراحلة متوقع، بالنظر إلى خلخلتها النظام الباترياركي، وصعوبة رمي الحجر في بركة التقاليد والأعراف التي تستقوي بها السلطة الذكورية”.
وأكدت الإدريسي أن “السعداوي زعزعت مفاهيم عديدة من خلال كتاباتها، وناقشت مسلمات ثابتة، وهو ما يجعلها مستمرة بالأفكار بعد رحيل الجسد”، وزادت: “كان لها دور هام في تنوير نساء المنطقة”.
قدوة جيل
خديجة الرياضي، فاعلة نسائية ورئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أوردت أن “السعداوي شخصية بارزة عالميا، وأعطت الكثير للنساء”، معتبرة إياها من “المثقفات الأوليات اللواتي استطعن مناقشة طابوهات مرفوضة”.
وسجلت الرياضي، في تصريح لهسبريس، أن “السعداوي كانت ذات قناعات صلبة، وعاشت تجربة السجن والمنفى، وقدمت تضحيات كبيرة خالدة في تاريخ نضالات المنطقة”.
وأردفت المتحدثة بأن كل طالبات جيلها “تأثرن بكتابات نوال السعداوي في ما يتعلق بالقضية النسائية”، معتبرة إياها “مرجعا قويا رغم حملات التشويه التي تبثها التنظيمات الإسلامية”.
وأكملت الرياضي تصريحها قائلة: “السعداوي امرأة محترمة جدا رغم محاولات شيطنتها”، مؤكدة أن رحيلها “خسارة للفكر والعطاء المعرفي”، وزادت: “من يترك أعمالا لا يموت على الإطلاق”.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت مع من احببت
إن لله يهمل ولا يهمل. أنت لا تؤمنين بالموت و لا كن الموت شيء لا مفر منه . وكل واحد منا سيموت كيفما كانت سلطته .
حقا نعم الملهمة كانت!!!!….نسأل الله أن يجزيها من صنف عملها …يعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور
و لو تَرَىٰۤ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِی غَمَرَ ٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَائكَةُ بَاسِطُوۤا۟ أَیۡدِیهِمۡ أَخۡرِجُوۤا۟ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡیَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَیۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَایَـٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ وَلَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَ ٰدَىٰ كَمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةࣲ وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَـٰكُمۡ وَرَاۤءَ ظُهُورِكُمۡۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَاۤءَكُمُ ٱلَّذِینَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِیكُمۡ شُرَكَـٰۤؤُا۟ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَیۡنَكُمۡ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ).
ماتت التي قالت (مافيش حاجة اسمها موت)
هلاك قائدة #النسوية #العلمانية المصرية #نوال_السعداوي بعد صراع طويل ومرير مع شعائر الإسلام وخاصة الحجاب.
رحلت التي لم تتوقف قط عن مهاجمة ديننا وقيمنا. رحلت وبقي الحجاب شامخا. رحلت بعد أن خربت بيوتا وأفسدت أجيالا
العزاء والعويل الآن في بيوت النسونجية وخيام مدعي الحداثة ودعاة الانحلال واستغلال المرأة دون إغفال جماعة الكيوت. هكذا التاريخ فيه عظات وعبر لمن له قلب. كل من حارب الإسلام فمصيره السفول مهما علا وقُدّم ونُفخ فيه إعلاميا. يأتي يوم ويفنى ويبقى الإسلام عزيزا لايضره من حاربه ولا من خذله حتى تقوم الساعة. {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.
منقول
أنشري هسبريس
المرء مع من احب ،قضي الامر
اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ماذا قدمت هذه المرأة في نضالاتها ، هل حررت القيود عن المراة في المساواة في مجال العمل والحقوق ، هي فقط امرأة كارهة لما انزل الله ، كارهة لدين الله وذلك واضح في خرجاتها ، تريد من ذلك ربح قاعدة تعاطفية اكلت من وراءها الملايين على حساب النساء المقهورات حقيقة واللاتي يعانين حقا من هضم الحقوق ، كانت سببا في تطليق الكثير ممن استهوتهن افكارها المتجددة والمتحررة كما تقول فما قولها الان بين يدي رب كريم ، اخوتي هذه السيدة رحمة الله عليها لا يجب ان تكون لنا قدوة ولا اسوة بافكارها الهدامة للمجتمع افكارها تخصها إما نحن فمجتمع مغربي لنا خصوصيتنا هويتنا وتقاليدنا واعرافنا ونحن معروفون باحترام نساءنا واخواتنا وان شذ علينا بعض الاشخاص بتصرفاتهم فلنا والحمد لله قوانينها ومساطرنا المتبعة في ذلك …….
الله يرحمها و يغفر لها فالاصل كتبقى إنسانة محتاجة للدعاء مهما فعلت.
(هادمة تقاليد) وقد اخدها هادم اللذات الموت ومفرق الجمعات (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) عاشت حياتها تحارب الله ورسوله لكم حاربت الله بكتاباتها انكرت عداب القبر طعنت في احكام الله في القران هاجمة نساء النبي صلي عليه وسلم ولان هي وحدها في قبرها لايعلم بحال الا الله (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
قال النبي صلى الله عليه وسلم”المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل” نسأل الله تعالى ان يعفو عنا جميعا
قال ﷺ : من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا..
ولكم أن تتصوروا ما وصلت إليه الأسرة خصوصا الأطفال من تشريد نفسي وفكري وقيمي وأخلاقي عندما استقالت المرأة من مهمتها الأساسية والحساسة باعتبارها المدرسة الأولى للطفل
نسأل الله تعالى ان يبعثنا واياها مع اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وان يرزقنا جنات النعيم
لكل تاجر بضاعته و لكل بضاعة مقتنون.
نوال السعداوي هاته معروفة بشطحاتها الفكرية و مواقفها المخجلة من الدين الإسلامي و القيم المجتمعية.
يحق لمن يؤمن بأفكارها أن يودعها بل حتى اللقاء بها يوما ما.
هي حقيقة ملهمة أجيال الضياع و عملت بكل جد على (هدم التقاليد) لذا ستجد ،أكيدا، جزاء أفعالها.
ماتت نوال بعد صراع طويل مع الاسلام .
مستريح أو مستراح منه .
الشاهد :
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم مرَّ عليْهِ جنازةٌ فقالَ “مستريحٌ ومستراحٌ منْهُ فقالوا ما المستريحُ وما المستراحُ منْهُ ؟ قالَ : العبدُ المؤمنُ يستريحُ من نصَبِ الدُّنيا وأذاها والعبدُ الفاجرُ يستريحُ منْهُ العبادُ والبلادُ والشَّجرُ والدَّوابُّ .
” أفرأيتَ إن متعناهم سنين ، ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدون ، مـا أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعـون
” انطلقوا الي ما كنتم به تكذبون ”
” ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا أنفسكم” “ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ..
الا له الحكم ، وهو أسرع الحاسبين ”
” فلما نسوا ما ذكروا به ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتي إذا فرحوا بما أتوا اخذنهم بغتة فإذا هم مبلسون ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا ..
والحمدالله رب العالمين ”
الحمدلله الذي ذل بالموت رقاب الَمكذبين الضالين .
هل ماقامت غير وطور البشرية
هل ماقامت شكل نهضة للنساء
ان مادافعت عنه حرر المرأة من حس الاسلام ودفعت بهن لركوب موجة الموضة والتعري والانحلال الخلقي ومقاومة الذكورية الذي سمح بالعديد منهن للسيطرة على حدود الشرع وتجاوز المسموح والمحرم لان كلا يغني على ليلاه