ناشط أمازيغي يقاضي العثماني وأمزازي بسبب امتحان "دخول العرب إلى المغرب"

لجأ المحامي أحمد أرحموش إلى القضاء الإداري في مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بسبب نص اعتمدته أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة في إطار الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية لفئة الأحرار الكبار.
واعتبر المحامي، وهو فاعل حقوقي مهتم بالشأن الأمازيغي، في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، أن “اللجوء إلى القضاء الإداري هدفه فحص شرعية سؤال عنصري اعتمد من طرف الأكاديمية في هذا الامتحان يتعلق بتاريخ المغرب”.
ويتعلق الأمر بنص في مادة اللغة العربية جاء فيه أن “المغرب بلاد الأمجاد دخل إليها العرب يحملون ديناً قوياً وسياسة سمحة فأثروا في سكانها وامتزجوا بهم فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً”.
ويضيف النص أن “المغرب بلاد جمعت جمال الطبيعة وثروة الأرض ومجد التاريخ، كان دائماً درعاً للعروبة والإسلام من هجمات العدو”، وهو مقتطف من مجلة دعوة الحق عدد 18 التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
واعتبر المحامي، في مقاله المرفوع إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأسبوع الجاري، أن “السؤال المطروح رفقة النص عنصري”، وقال إن هدفه هو انخراط السلطة القضائية في النهوض بالأمازيغية وحمايتها لغة وثقافة وحضارة وتاريخاً.
كما أكد المحامي، ضمن مذكرته، أن مبادرته تسعى إلى “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضاً إثارة انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين إلى المنزلقات التي تحدث ببعض فضاءاتها المؤسساتية، والتي تسيء إلى تاريخ الوطن الحقيقي”.
ويرى أرحموش أن النص المعتمد في الامتحان “يدعم قيم الاستسلام والاندثار وتربية النقص عند الممتحنين المغاربة من خلال طمس بطولاتهم الحالية وبطولات آبائهم وأجدادهم متعددة المصادر والأشكال”.
وأشار المحامي إلى أن “السؤال المطروح في الامتحان يهدف من خلال مفهوم التجانس إلى الإبادة والتقتيل الفعلي للغات والثقافة المغربية، وذلك بتقديم المغرب ككيان قابل لأن يكون لقمة سائغة أمام أي اجتياح وضداً على كل تضحيات المقاومين المغاربة عبر التاريخ، وفي نكران تام لحضوره الفاعل والمستمر والمباشر في حضارة البحر الأبيض المتوسط والعالم”.
وقام أرحموش بهذه الخطوة القضائية لصالح كل من الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجمعية أسيكل بيوكرى وجمعية منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، في مواجهة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة في شخص مديرها، ووزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
انت محامي باي لغة درست وبأي لغة تترافع والعربية فخر لنا لأنها لغة القرآن وخلينا من هذ العنصرية التي تحاولون انتم نشرها والتفرقة بين أبناء وطن واحد ودين واحد لان هذه العنصرية خلقت مشاكل بين أزواج على اختلافهم لان هناك مصاهرة بين الطرفين آش غادي الدير ف هذ الحالة العربية فارضة وجودها كلغة حية بغيتو او كرهو اما الامازيغية هي لهجة ككل اللهجات المتداولة عبر الربوع المغربي وسيرو قلبو لكم انتم الذين تفرقون بين هذا وذاك منين تبيعو وتشريوا ف حروف ملقطة ونسبتموها للامازيغ لي الامازيغ أنفسهم ما ك يعرفوهاش
يبدو أن هذا المحامي لذيه الوقت الكافي. ويريد أن الاشهار.
انا دو اصول امازيغي ابا عن جد من جهة الاب وامي صحراوية ابا عن جد من قبيلة الركيبات .
وافتخر باللغة العربية وشكرا لكل من اتى الى المغرب وقدم لنا الاسلام . يبقى التلريخ تاريخا ولا ولا اصل لكلمة سكان الاوائل فسكان مغرب الاوائل هما الديناصورات وخير دليلالاحتياط العالمي للفسفاط بنسبة 75%
للاسف لقد حان الأوان للمغادرة الطوعية لبعض الموظفين الذين لا يسايرون تقدم بلادنا و مصالحتنا مع ذواتنا.
لا لشيء إلا للعنصرية التي عشعت في رؤوسهم.
هاد النزعة العنصرية لي غرستها اسرائيل فهاد النشطاء الوهميين الذين يدعون انهم امازيغ هما لي غيشعلو الفتنة فالمغرب، اسرائيل حرضتهم مزيان و رجعت اللور و وهمتهم بأنهم أصحاب الارض باش تشعل الفتنة بين العرب و ما يدعون انهم امازيغ، قديما لم نكن نسمع بهذه الخرجات المغاربة كانو عايشين السمن مع العسل شي شلح شي جيبلي شي سوسي شي ريفي شي صحراوي و عايشين مع بعضنا بخير و على خير، لي خالاتو الجزائر بمشكل الصحرا غتكملو علينا اسرائيل التي تهنأ إلا بإشعال الفتن بالدول الاسلامية..أطلب بسجن كل من ادعى أنه صاحب أرض لأنه يحرض على الفتنة و خلق الفوضى كما يحدث الآن في الجزائر التي سيقسمونا مثل سوريا و ليبيا و اليمن و السودان، الجزائر في خطر و الدور الموالي بعدها قد يكون المغرب بسبب هؤلاء العنصريين
النص واضح عنصري و اقصائي حتى للأحمق
الا يزالو لا يفهمون هؤلاء البشر ان هناك علم يكدب اسطورة عروبتهم
اولا يعرفون ان لكل انسان بصمة وراثية في جيناته فيها موثق اسلاف اسلافه و مع من تناسب اجداد اجداده
علم الانساب فضح حتى من يدعون انهم ادارسة و علويين في نقابة الشرفاء الادارسة بفاس عندما قام بعض افرادها بالقيام بتحاليل حمض نووي ووجدو انفسهم شلووح
هدو من عندهم حجج ووثائق تاريخية ليتبثو عروبتهم ههههههه فما بالك بمن لا يعرف من اين اصله العربي و ينسب نفسه للقرى و دواوير
و يفكر بطريقة انه لا يتحدث الامازيغية ادا هو عربي في نظره
و يرفض تقبل فكرة ان يكون ايبيري او امازيغي او افريقي
براركا ماتدعو انكم قوم الله المختار كاليهود فالله خلقنا امازيغ علميا و سيرو عتارضو عليه قلو له ان يعيد خلقكم بجينات عربية
لا نختلف عن أن أصول الأغلبية الساحقة من المغاربة أمازيغية. لكن بما أن 99٪ من المغاربة يتحدثون و يكتبون اليوم العربية فهم محسوبون على العرب. الأجانب يظنون أن المغرب ليست فيه لغة أخرى غير العربية. اللغة الأمازيغية غير موجودة لا كتابة ولا كلاما. ربما كانت قبل ألف أو ألفي سنة أما اليوم فهي تكاد تكون منعدمة. لا أحد يفهم الآخر بل حتى تشلحيت او تريفيت التي يتكلم بها الناس اليوم نصفها كلمات عربية. في مدينة أكادير مثلا الكل يتكلم بالدارجة باستثناء المسنين. هذه هي الحقيقة المرة للأسف. و من يسمون أنفسهم نشطاء أمازيغ يكتبون بالعربية و يتكلمون بالعربية. و بدل أن يجتهدوا في خدمة لغتهم و تطويرها أو إحيائها يلقون باللوم على كل شيء وأي شيء إلا أنفسهم.
بربي أ الشلح إيلا هااارب ليك ومعندك مايدار.
لا أعلم ماذا سيفيدنا أن نعرف أن كل المغاربة عرب أم أمازيغ.
يبدو أنك تبحث عن جوا منجل… وستجده إن شاء الله
سوف يندم البربريست العنصريون على أيام السلم والرخاء التي عاشوها بين ظهراني العرب
سكان المغرب الاولون هم البربر اول درس حفظناه في مادة التاريخ نحن العرب دخلنا المغرب ناشرين للدين الإسلامي لا معمرين لنا تقاليدنا وأخذنا تقاليد من الامازيع نعتز بها ونفتخر بها لحد الان نحن اخوة مغاربة يجمعنا الإسلام اولا والوطن ثانيا ارجو الا نسمع بعرب و امازيغ نحن مغاربة اذا اردنا السير الى الامام
مهما حولتم تعريب شمال افريقيا ،لن تفلحو …ارض أمازيغية وشعب أمازيغي وتاريخ أمازيغي. أين هي العروبة؟ أو نطرح السؤال على شكل آخر. أين هم الأمازيغ وتاريخهم وارضهم؟لا نريد الوحدة التي تذللنا و تقتلنا. إعطاء اسم العروبة العرقية أرضا وشعبا لهذه الرقعة الجغرافية أمام المحافل الدولية وفي خطاباتكم السياسية التجارية،يعني أن الأمازيغ بالنسبة لكم ليسوا إلا صنف من البطيخ ينمو على أرض العرب.!! هذا احتقار و استحمار لكل مغربي معتز باصله.ويرفض وصاية العرب بالطريقة ااستعمارية. لابد للأمازيغ الأحرار أن يعوا بأن تدمير هويتهم وكرامتهم يأتي بتكرار العربي والعروبة الف مرة في اليوم حتى تترسخ في عقول البسطاء .لا بد من الضغط على الدولة العروبية العرقية و عزل بعض النماذج البشرية التي تركب على القومية العروبية الكرطونية أن تكف في احظار الأمازيغية في المناسبات المحلية مع الضربة تحت الحزام في نفس الوقت بتسمية أرض الأمازيغ بالوطن العربي والمغرب العربي.تتهمون إسرائيل وانثم أكثر صهيونية منها ألف مرة. مقاطعة إعلام و برامج ومنتجات التعريبين وخطاباتهم هي مقاومة مشروعة فعالة ضد التزوير واستحمار الشعب
اشنو الفرق بين الاوروبيين لي غزاو او ستعمرو امريكا او سماوها (اكتشاف امريكا) او بين العرب لي غزاو شمال افريقيا او سماوها (فتوحات إسلامية) استعمار استعمار، سوا جا بالمباركة ديال الكنيسة ولا بدريعة من عند الفقهاء، أنا مغربي عائلتي كاي قولو بلي عرب، ولكن انا كا نعتابر راسي امازيغي مستعرب، وهدا هو الواقع لأن شمال افريقيا امازيغية، ما نخليوش البيطرودولار يطمس هاد الهوية او ما عندنا ما نديرو بالتقافة المشرقية الخليجية. ديرو قيمة ريوسكم شويا.
هناك اشخاص يريدون الشهرة بجميع الوسائل ولو كانت عاى حساب مقدسات الامة
العنصريون يريدون أن يجردونا من هويتنا الأمازيغية في عقر دارنا وهدا لن يحصل ابدا.،
وتحياتي إلى السي ارحموش وكل من يدافع على هويتنا الأمازيغية.
المملكة المغربية الان ليست في حاجة إلى هذه المخرجات التافهة… نحن نواجه عداء شرسا من جارة السوء وبشكل تحديد النظام العسكري الديكتاتوري الجزايري الساعي نحو تكريس العنصرية من خلال الفصل بين الصحراويين المغاربة و غيرهم من المغاربة الامازيغ بشتى ألسنتهم و الناطقين بالدارجة…. أليس حري بالاستاذ المحامي الفاضل ان يرفع دعوة العنصرية والتشتيت و الفتنة في حق النظام الجزايري…عوض ان يخدم بهذه الخرجة اجندات أصحاب الظهير البربري الذي بدأت به فرنسا و وتواصلت على منواله دولة الجزاير التي نتقاسم معها نفس التكوين العرقي… امازيغ.. عرب الدارجة.. صحراويون…
ثم إن المغرب وغيره من دول شمال أفريقيا لا أحد يمكنه ان يزعم انه الأصل فقد تعاقبت عدة شعوب على شمال أفريقيا فلا الامازيغ ولا العرب هم من شمال أفريقيا بل استوطنوا بها خلال فترات تاريخية معينة فإذا كان العرب من اصول اليمن فإن الامازيغ من اصول آسيوية… دعوا المملكة المغربية بسلام…
نتقدم بالشكر الجزيل للسيد ارحموش و اعانك الله ا يها المناضل الحر
السؤال 1985 وانا انعرفو قروهنا الاساتدة في مادة التاريخ
بعض العرب وبعض المستعربة يتوهمون أن الناس كلهم عرب، كأن الله لم يخلق عرقا غير عرق العرب، ففي نظرهم أن افريقيا عرب، واوروبا عرب وكندا عرب وقد يتوهمون ويتقولون يوما أن الصينيين واليابانيين أصلهم عرب ولغتهم أصلها من اليمن مثلا. إيوا الحمد لله على نعمه وعلى نعمة التعدد وعلى نعمة تحليل adn وعفى الله عن كل مستعرب ومستعربة وجمعة مباركة لكم جميعا
أنا خلعتوني ..حسبت ان الدعوى رفعها المحامي على الحكومة لأنها لا تشجع و لا تدعم العلم و الأبحاث الطبية لصناعة التلقيحات و أدوية السرطان… و لكن هل المحامي يعرف يكتب الأمازيغية و يتكلمها دون أن ينطق حرف بالعربية و لا رقم بالعربية أو بلغة إخرى …
العثماني اوةامزازي أعداء الإسلام وحبون العلمانينن ولا ذين لهم
ستقاضي من يا عمو و اي عنصرية تتكلم عنها ام تريد البوووز. و من ولاك امور الامازيغ و هل العثماني و امزازي من الافرنجة ام ماذا.
اذا كان لك اختلاف ايديولوجي فصارحهم اما ان تدغدغ مشاعر الامازيغ و انا منهم فساجيبك بكل بساطة. المغاربة اصبحو شعبا واحدا مهما اختلفت اعراقهم و معتقداتهم.
تفكير متخلف ..هاد حركة الأمازيغ هي لي خارجة على الأمازيغ…وسير رفع قضية على الفقر و المعاناة و التهميش لي تيعرفوه امازيغ المغرب
تتبانوا غير في اللغة الأمازيغية و تتبانوا في تخربيق ..قاليك رفع دعوة قضائية..حيت طرح سؤال أن العرب دخلوا المغرب ونشروا الإسلام. اوى راه الحقيقية هذه. عندكم تفكير عميق بزااف لدرجة تتعيش الخيال
مايطلقون على نفسهم الامازيغ اصبحوا يمارسون ارهاب عريقي على مختلف العريقيات والثقفات التي اسطونت شمال افريقيا يريدون طمس هوية شمال افريقيا متعددت المشارب وعرقيات والثقافات والاديان شمال افريقا شهد هجرات من اوروبا وافريقيا واسيا مايسمون الامزايغ كيف تنظرون الى هجرات اليهود بسبب السبي الكبير حينما دخلو شمال افريقيا اصبحو يشكلون اغلبية في المدن الكبرى وماذا تقولون عن شعوب افريقيا جنوب الصحراء الذي جلبوا الى المغرب بسبب الاستعباد.لا تحتاجون الى مصادر تاريخية ولا الى اي شىء فقط عقولكم وابعاد عنصريتكم لاحظو سكان الريف وشمال يشبهون سكان اسبانيا وقارنوهم مع سكان سوس عرقيا لا علاقة ثم قارنوهوم مع سكان الاطلس الذي يشبهون سكان اسيا وشرق الاوسط .شمال افريقيا خليط عرقي ثقافي لا يحتكره اي عرق او ثقافة.ما يطلقون على نفسهم امازيغ يمارسون نفس الشيء الذي مارسته الحضارة الاسلامية العربية تريد طمس هويات شمال افريقيا وجعلها عربية هذا لم ينحح مع العرب رغم انهم يحملون مكون ثقفي قوي وهو الاسلام فبلك بميسمى الامازيغ حتى اللغة لازالت في المختبر.
“المغرب بلاد الأمجاد دخل إليها العرب يحملون ديناً قوياً وسياسة سمحة فأثروا في سكانها وامتزجوا بهم فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً”
من باب الانصاف العرب كانو يحملون السيوف. اما التجانس فامر حسن و لن يكون الا اذا احترمت ثقافات كل واحد.
عندما دخل عقبة بن نافع المغرب بسط سيفه وادخل الامازيغ للدين بالقتل والعنف …العرب يكذبون وينافقون الى يومنا هذا ..
أكبر وأكثر ناس عنصرية في المغرب هم هؤلاء الأمازيغ
يبحثون فيما يضر ولا ينفع فقط لإثارة القلاقل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
من لا يعتز بدينه وشريعته لا خير فيه لا لبلده ولا لقومه
وهكذا كان حال قبائل الجزيرة العربية عند مجيء الإسلام لم يمنعهم عنه شيء سوى الكبر والقبلية
ياودي هاد الشي اللي باقي خصنا.. فعوض يتقدم عليهم بدعوى ضد هاد الفساد المستفحل في البلاد ونهب الثروات اللي كيعرفها الكبير والصغير.. نايض يدعيهم على نص داز فالامتحان..
ما هكذا تحمى الأمازيغية؛ لا لغتها ولا حضارتها ولا ثقافتها ولا تاريخها ولا شيء من هذا ولا ذاك.. الأمازيغية موضوع كبير على كل هذا وينبغي لمن أراد أن يدافع عنها أن يضغط على مراكز القرار لصياغة قوانين تعطي الأمازيغية حقها.. لا بمثل هكذا تصرفات.. أما ملفات المحاكم فينبغي أن تخص ناهبي المال العام ومفقري الشعب
العرب هم سكان شبه الجزيرة العربية (الخليج حاليا)،واش تنشبهو ليهم في الشكل؟المغرب كليبيا والجزائر وتونس أرض أمازيغية هاجر إليها شعوب هربا من الفقر أو هاجمها حكام بحثا عن الغنائم.في 2021 شعبنا يعاني من النهب والرشوة والغلاء وسجن الصحافيين والمناضلين سواء كان أمازيغي تعرب أو حافظ على لغته أو أندلسي أو من العرب البدو أو من السود أو يهودي
هراء! باراكا من هاد التقسيم الخاوي .. بحال العرب بحال الامازيغ
كلنا مغاربة.
قلة الشغل وماتدير!!!!!
ماهذه التفاهات
جبدو في الصح عفاكم
صراحة النص عنصري ومن لم يرضى بكونه عربي لن ينجح للأسف.. برامج وزارة التربية الوطنية لها اهداف غير معلنة للأسف.. فلا المسجد ووزارة الاوقاف انصفت الامازيغ ولا المدرسة ووزارة التربية الوطنية قامت بواجبها ولا اغلب الاذاعات الوطنية عمومية او خاصة احترمت دفاتر تحملاتها واعطت الامازيغية حقها.. ننتظر رأي المحكمة ووزارة العدل رغم ان اطرها لم يدرسو الامازيغية وثقافتها يوما بل هم ايضا خريجو مدارس ومعاهد ببرامج تعادي الثقافة الامازيغية..
المغرب بلاد الاءمجاد لا بلاد الاءنعاج الحاملين للحدب في اءنوفهم من الموالي والاءعاجم المتمرمدة في طين المغرب الذي يدنس البشرة ويحرقها النص واضح جدا وضوح الشمس فنهار جميل وصريح حد التعري لا لبس فيه ولا التفاف اءو كذب .
هذه الدعوى ذات محتوى فارغ هدفك فقط الشهرة …عليك بقراءة كتاب الله لتعلم علم اليقين ان الاسلام جاء ليكرم الانسان لذلك اقبل عليه المغاربة و كل البشر الذين يتوقون لاخلاق عالية …اذا كنت فعلا تريد الترافع عن قضايا وطنية ادعوك للترافع مجانا عن المتهمين الذين لا يجدون من يؤازرهم
على الجمعيات المهتمة بمحاربة العنصرية والعرقية ان تقاضي هذا الناشط لانه يمكن ان يتسبب في زعزعة اسقرار المجتمع المغربي بكل مكوناته.
فين كاين المشكل تقولون ان سكان المغرب الاولون هم الأمازيغ والنص جاء بما تقولون يجب القول رفع دعوة قضائية من اجل البوز
هل هذا “الحقوقي” أكثر أمازيغية من العثماني وأمزازي ؟ أتمنى أن يتم اختباره في مادة التاريخ وإيقافه عند حده ومقاضاته بتهمة زرع الفتنة والتفرقة بين مكونات الشعب المغربي.
رغم اصل والدي أمازيغي.فاني اتضمن مع العرب لما يلاقيه من بعض الامازيغ من العنصرية . ببساطة ان والدتي عربية نسبا.كونها من سلالة الأدارسة.فهل يعقل محاربة اخوالي وابناءهم.احساب مرض عنصري اصيب به المرضى نفسيا.عندي أمازيغي عربي في كفة واحدة.اا حاجة لنا الى الفتنة.المرجو من هسبريس نشر تعليقي.
. Machaallah pour la réactivité. Nous en sommes toujours à revendiquer nos racines, notre culture, notre langue, notre histoire et nos valeurs, en l’an 2021.
كفى من الأنانية واي عنصرية أو طائفية عمى تتكلم نريد مغربا واحدا وكفى من تفريقة الشعب يريد كرامة في العيش والسكن ويريد ان يشعر انه في بلد واحد من طنجة الكويرة وطنجة وجدة كلنا مغاربة او سوف اقول انا ريفي لست امزيغيا
عندما تعطيني امتحانا بهذا الشكل فانت ترغمني على أن اساير فكرك الإقصاءي، وعندما اقول أنني امازيغي ولست عربي فانت تعتبر هذا عنصرية وانني اطمح للتميز والحقيقة انك باعتقادك عربي تمارس علي كل أشكال الميز والاقصاء وتجبرني على نسيان هويتي…انا امازيغي ولست عربي ولا مشكلة لدي أن تكون انت ما تشاء وحتى أن تكون يهوديا او نصرانيا فانا قابل للتعايش مع الجميع.
أقول دائمًا إنه لا يوجد مكان للتمييز في المغرب ، بصفتي مغربيًا ، لم أقل أبدًا عند تقديم نفسي: أنا مغربي أمازيغي ، أقول فقط: أنا مغربي ، و عندما يسأل الناس عن المزيد، أخبرهم أنني أمازيغي.
الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى توخي الحذر منه هو هذا النوع من المقالات التي تحاول ربط المغرب بعرقية واحدة فقط. المغرب هو أرض العرب والأمازيغ والصحراويين والعديد من الأعراق الأخرى ، وهذا ما يجعله كما هو: أرض التنوع وتعدد الثقافات. لا شئ اكثر و لا شئ اقل.
إنكار الهوية الأمازيغية البربرية للمغرب عمل عنصري وجب تصحيحه بتعميم التعليم الأمازيغي لكل المغاربة ،الهوية لا تندثر ولو تدرج الشعب كله ،يجب إلغاء أي شيئ عنصري في المدرسة المغربية
اقل ما يجب فعله على رئيس الحكومة هو الإعتذار على هذه الخطأ الجسيم، و ان لا تتكرر مرة اخرى مثل هذا الإستهتار بالتاريخ الأمازيغي العريق.
اذا لم تستحيي فافعل ما شءت
المغرب لا مكان فيه لمثل هذه الخزعبلات.
بعض التعليقات تؤكد ان المغاربة مستلبين فكريا و هوياتيا.. تقبلوا ان المغرب بلد أمازيغي
صراحة لم اكن اريد ان اعلق على الموضوع لأن الوطن اكبر بكثير من الخوض في التفاصيل الدقيقة…ولكن من العدل الإشارة الى الخطأ الفادح الةارد في الجملة التالية:
((فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً))
هذه جملة مخالفة للدستور المغربي شكلا و مضمونا.
فالظستور يعتبر الشعب المغربي متعدد العراق و الثقافات…افريقي أمازيغي متوسطي عربي و عبري.
ومنه قول ان المغاربة اصبحوا شعبا عربيا متجانسا لا يستقيم و خاطئ و مخالف صراحة للدستور..ولا اظن إلا ان كاتبه جاهل او في قلبه ميل.
الأصح كان قول مايلي: فأصبحوا شعباً متجانساً.
الحق يقال و هذه شهادة حق و انا ادعوا الوزارة الوصية الى اصدار تصحيح و اعتذار…من اجل قطع الطريق عن كل مزايدة في الموضوع.
و يحيا الشعب المغربي كله عرب و امازيغ و صحراويين..مسلمين و يهود و مسيحيين و لا دينيين..
-زمان اراد صحفي ان ينقص من الشعب المغربي يوما بحضور الملك الراحل الحسن الثاني..فقال ان الوطن العربي يشبه طائرا وان المغرب يعتبر ديله..فضحك الحسن الثاني وقال له لابد ان هذا الطائر هو الطاووس..لأن اجمل ما في الطاووس هو ديله.
نحن جميعا شركاء في هذا الوطن الجميل.
يحيا المغرب سيد الاوطان كلها.
حان الوقت للانتهاء من العنصرية و الاقصاء الممنهج للهوية الامازيغية نؤمن بالله و اللغة العربية لغة القرآن نفتخر بها لكن الامازيغية يجب رد الاعتبار اليها و اعتمادها لرفع الحيف عنها فهي لغتنا الام
يبدو لي والله أعلم أن هذا المحامي درس في كوكب آخر وليس في الأرض.
والأصل أن هذه الدعوة المقدمة من طرفه يجب أن يقاضى هو بسببها بتهمة ” استهداف أمن وسلامة الوطن والمواطنين”