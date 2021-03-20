ناشط حقوقي يحذر من تسفيه الفعل الاحتجاجي

باتت مجموعة من أشكال الاحتجاج تشهد تظاهر عدد من المحتجين بفقدان الوعي أو الإصابة قصد كسب مزيد من التعاطف مع مطالبهم.
وتكررت المظاهرات التي عرفت أشكال عنف متنوعة، وظهرت فيها بعض أنواع “التحايل” من قبل المحتجين، إذ يتم بين الفينة والأخرى نشر صور توضح أشكال التحايل من قبل المحتجين.
وتتنوع التعليقات على مثل هذه الصور، إذ يصفها البعض بالعبارة المغربية القائلة “موتة حرام” أو “التبوحيط” وغيرهما.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله الخضري، الناشط الحقوقي، إن “ما يدعيه بعض المحتجين من إصابات وهمية جراء التدخلات الأمنية أمر مرفوض، وهو ادعاء قد يؤدي بصاحبه إلى المتابعة القضائية”. قبل أن يستدرك قائلا: “لكن بالمقابل هناك تسجيلات مرئية توثق بالصوت والصورة تعنيفا واضحا للمحتجين، وينجم عن ذلك نزيف دموي ظاهر لا لبس فيه، سواء في الرأس أو باقي أجزاء الجسم، وبالتالي لا يمكن أن نشكك في الإصابات برمتها”.
وتابع الخضري قائلا: “فضلا عن ذلك، فالتعنيف بجميع أشكاله مرفوض، سواء مارسه شخص له صفة ضبطية أو شخص لم يتلق دروسا في كيفية التدخل التناسبي لمنع شكل نضالي سلمي. واليوم، ونحن نعاين مظاهر تعنيف بشعة من قبل أشخاص بزي مدني في حق محتجين عزل، نساء ورجالا، نرى أنها مناسبة للقول بأنه يجب حماية المحتجين طالما شكلهم الاحتجاجي سلمي وواضح المطالب”.
وأضاف “كما أننا لا يمكن أن ننكر شيئا أصبح يشكل خطرا حقيقيا على حق الاحتجاج، حين يخترق المحتجين السلميين الأبرياء أشخاص من ذوي النيات السيئة في محاولة لتسفيه العمل الاحتجاجي، وهي مظاهر تقع، للأسف الشديد، وتعطي الانطباع بأن الاحتجاج غير سلمي. لذلك وجب القطع مع مثل هذه الظواهر المشينة، لأنها ببساطة تسيء إلى صورة المغرب بشكل فظيع”.
هؤلاء الأساتذة لايريدون من احتجاجهم إلا تسوية وضعيتهم لذالك على المسؤولين إيجاد حلول لهم
حتى يعيشوا حياة كريمة مثل باقي المواطنين
قال الله تعالى في كتابه العزيز.( وأمرهم شورى بينهم) لو كان الحوار مع المعنيين عن القطاع فيه الجدية والالتزام. لم نرى الأحتجاجات في كل مكان
أصبح الكل يريد الاحتجاج
هناك من بنى مسكنا على قارعة وادي بدون رخصة ولما يأتي الفيضان يذهب بمنزله أو متاعه يذهب إلى الاحتجاج فهذا أيضا مرفوض.واصحاب التعليم بالتعاقد .مضوا على التعاقد ويعرفون القراءة حتى لا يقال انهم لا يفقهون ما في التعاقد .وبعد ها يقولون فرض عليهم التعاقد أليس هذا استهتار .ويحتجون لفرض قانونهم الخاص رغما عن انف السلطات.
كل هؤلاء وغيرهم في الشبه وجب الضرب بيد من حديد واكررها من حديد وليس كرها في هؤلاء أو أولائك ولكن لاحترام الناس القوانين.
نهار تشوف المعلم ديالك تيتهان وتيرفسو واحد مقاري مامربي غسل الديك على المستقبل..عرف بلي بغاو اكرهوك فالعلم والمعرفة …
الصرامة ثم الصرامة ثم الصرامة لمن لم يحصل على رخصة الاحتجاج هاذوا عيقوا بزاف الأمور بدأت تتحماض اللهم مخزن ظالم ولا قوم فاسدة
* التظاهر حق مشروع ، و الحفاظ على الأمن و النظام العام واجب .
* و ما دام المتظاهرون لم يعرقلوا حركة السير و لم يعتدوا على
الممتلكات العمومية أو الخاصة ، فإستعمال العنف في غير محله .
* الخطأ كل الخطإ هو من أعطى الأمر بالتعنيف و رجال الأمن
الذين أفرطوا و إجتهدوا في تطبيق التعليمات .
* لهذا يجب إصلاح ما يمكن إصلاحه و ترك البلد تعيش في السلم
و الأمن و الأمان . فالعصا ليست دائما هي الحل .