رغم أن هناك جنود خفاء، إلا أن الدبلوماسية المغربية لم يسبق لها أن حققت مكاسب على المستوى العالمي أكثر مما هو محقق اليوم ونحن على مشارف نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك ارتفعت أسهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشكل غير مسبوق.
يحافظ بوريطة على ابتسامة هادئة في مواجهة تعقد الملفات، وحتى في مواجهة الأسئلة المستفزة لخصوم المغرب، وقد ساعده تدرجه في وزارة الخارجية، وحصوله على الرعاية الكبرى من لدن الوزير السابق في الخارجية الطيب الفاسي الفهري (أصبح مستشارا ملكيا) على ضبط ملفاته، وكما يقول هو نفسه دائما: “أنا رجل ملفات”. وعندما طرح عليه سؤال العلاقة مع إسرائيل، قال: “المغرب كان دائما يضع علاقته مع إسرائيل والجالية المغربية اليهودية في خدمة السلام والقضية الفلسطينية، وخدمة حل عادل ودائم في الشرق الأوسط، وإن إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي لن تتجاوز ما كان عليه الأمر في السابق”.
من تغيير استراتيجية التعامل مع ملف الصحراء، بإشراك المنتخبين في الموائد المستديرة مباشرة مع جبهة البوليساريو، إلى كواليس الاتحاد الإفريقي، ثم إطلاق ورش افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، وصولا إلى العملية الدبلوماسية التي سبقت تأمين معبر الكركرات، الذي تحول إلى مجرد مقدمة لاعتراف أقوى دولة في العالم وهي أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه، يقطف اليوم ناصر بوريطة ومعه المغاربة ثمار مجهود دبلوماسي كبير، لكن الحذر يبقى واجبا.
bravo monsieur bourita, un homme intelligent et qui respecte totalement l’attitude marocaine et les caracteristiques des marocains a savoir le calme la securitè acquise de la justice de leurs causes et surtout l’elegance des methodes et la bon education, bravo monsieur Bourita! on est fier de vous
برافو ل سي بوريطة الله يعاونك على أعداء المغرب . الحاجة الاخرى لي بغيتك تركز عليها هي طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي لي هي حاجة سهلة لانها دازت في ظروف غيرقانونية كتنافى مع قوانين هاد المنظمة القارية حيت تم قبول هاد الكيان الوهمي بدون ما تكون عندو الصفات القانونية للقبول
بصراحة ان السيد بوريطة رجل الدولة وذو مستوى عالي
وسياسي ماهر ووطني حقيقي،
مشكور على عمله الدؤوب بتفان وإخلاص مجتهدا من اجل هذا الوطن الحبيب المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة
ان السيد بوريطة رجل الدولة وذو مستوى عالي
وسياسي ماهر ووطني حقيقي،
مشكور على عمله الدؤوب بتفان وإخلاص مجتهدا من اجل هذا الوطن الحبيب المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة