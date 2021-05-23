ناضر: الكعبي هدّاف مؤثر يحتاج فترة راحة وتأمل

اعتبر حسن ناضر، مهاجم المنتخب المغربي والوداد الرياضي سابقاً، أن مرحلة الفراغ التي يمر بها المهاجم أيوب الكعبي مع الفريق “الأحمر” في الفترة الأخيرة صعبة، لكنها قابلة للتدبير، قبل أن تتحول إلى مشكل نفسي حقيقي يمنع هداف المنتخب المحلي من التعامل مع كرات سهلة أمام المرمى.

وقال ناضر، في تصريح لـ”هسبورت”، إن على الكعبي أن يحظى بوقفة تأمل للفترة التي يمر بها، مردفاً “في رأيي، الكعبي خصو يرتاح شي 3 أيام. عليه أن يطلب من المدرب إراحته مباراة واحدة على الأقل في منافسات البطولة، ويبتعد عن ضغط كرة القدم بشكل كلي للتخلص من آثار مرحلة الفراغ التي يمر بها”.

وأكد المهاجم السابق لبنفيكا البرتغالي ومايوركا الإسباني أن خضوع اللاعب للراحة عند مروره بمرحلة فراغ، سواء بطلب من اللاعب نفسه أو باقتراح من المدرب، أمر مهم للغاية، مضيفا “لقد لعبت في نفس مركز لعب الكعبي، وأعي جيداً حساسية هذا المركز والمسؤولية الملقاة على صاحبه، خصوصاً في حالة تضييع فرص حقيقية للتسجيل. كما أنني مررت أيضاً بمراحل صعبة في مسيرتي؛ أتذكر أن مدربي في بنفيكا كان كلما شعر بنفسيتي مهزوزة توجه إلي طالباً مني السفر إلى المغرب للاطمئنان على أسرتي، أو يتحدث إلي بشكل مسؤول عن ضرورة عدم إشراكي كرسمي في مباراة أو اثنتين لتخليصي من الضغط، وكان الأمر ينجح معي”.

ووجه ناضر مجموعة من النصائح إلى الكعبي من أجل تجاوز المرحلة الراهنة بسرعة، قائلاً: “على الكعبي أن يعرف بأنه لاعب غير عادي، هو لاعب هداف، ويلعب لفريق كبير يمتلك جمهوراً متطلباً للغاية، وينتقد بشتى الأشكال التي يراها مناسبة، سواء بلباقة أو بلهجة قوية. كما عليه أن يعمل على تكييف ذهنه مع كل هذه الأمور، ويتمتع بشخصية قوية تساعده على التعامل مع كل الوضعيات التي يجد نفسه فيها، فالجماهير ستمجده عندما يسجل، كما ستنتقده عندما يضيع”.

ودعا ناضر الكعبي إلى احتواء الأزمة بشكل سريع وحكيم، مشيرا إلى أن “الكل يعلم مكانته داخل الوداد، كهداف أولاً، ثم كعنصر مؤثر في تكتيك البنزرتي”. قبل أن يضيف “أن يطلب الكعبي إراحته مباراة واحدة لن يهدد مكانه لأن المدرب يثق به، والدليل أنه شارك في كل المباريات تقريباً، رغم انخفاض فعاليته الهجومية”.

وتابع ناضر قائلا: “الكعبي اليوم يحظى بمساندة زملائه، لكن عليه أن يتجاوز هذه الأزمة بشكل سريع قبل أن تتأثر ثقة رفاقه به داخل أرضية الميدان”.