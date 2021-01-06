أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
23:22
إتمام المرافعات يؤجل ملف "ابتسام ودنيا باطما"
-
22:08
لقاء مسؤولين بالقطاعين الخاصين للمغرب وإسرائيل
-
21:45
نهضة بركان يتأهل لدور قبل مجموعات كأس "الكاف"
-
21:27
الإعلان عن المقبولين في امتحانات البكالوريا الحرة
-
20:44
إعلان حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن
-
20:26
متظاهرون مؤيدون لترامب يقتحمون "الكونغرس"
-
20:17
"لارام" تطلق خطا جويا جديدا بين البيضاء ودبي
-
20:11
القنصل الأمريكي الجديد يتولى منصبه بالمغرب
-
19:11
الوداد يهزم سطاد مالي ويبلغ مجموعات "العصبة"
-
19:05
تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة
-
18:32
السودان يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل
-
18:12
وزارة الصحة تمنح تصريحا لاستخدام لقاح أسترازينيكا
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي عافانا بما ابتلا به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا.
لو كان المغرب يحكمه اليهود او النصارى او حتى الملحدين لكنت تتمتع بكامل حقوقك وككرامتك كانسان لكن مدام عربان في السلطة لا رحمة ولا شفقة .نرجو من الحكومة الاسرائيلية ان تسير المغرب ولو سنة واحدة
اللهم أنضر فينا بوجهك الكريم و اشفي جميع المرضى المسلمين
سبحان الذي يمهل ولايهمل سبحان الله العظيم ولاإله إلا الله تعالى عز وجل اللهم لاتجعلنا من الظالمين والمغضوب عليهم
و الله اخي اتاسف لحالك قلبي اعتصر الما انا ضعيف البصر و اجد معاناة كبيرة على كل الأصعدة فما بالك انت الله يشفينا و يشفيك
اللهم اشفه و ارفع عنه ما به من ضر و أنت خير الراحمين.
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من عباده و فضلنا علا كثير ممن خلق تفضيلا
بنكيران ياخد 9 ملايين في الشهر بدون وجه حق ولم يقدم للمغرب والمغاربة إلا الزيادات والنفاق بلحية المنافقين ،لو وزعت هده الملايين التي ياخدها على 20 مكفوفا اوعلى من يستحقها من دوي الاحتياجات الخاصة كل شهر لاغنتهم عن السؤال ولكن هذا حال العربان مع شعوبهم،أسأل الله العظيم ان يجعل لك مخرجا ولنا وأن يرد لك بصرك إنه سميع مجيب
الحمد لله الانسان لايعرف قيمة النعمة لي هو فيها حتي يفقدها واصعب حاجة في هذه الحياة ان تفقد نعمة البصر بعض الناس ديما يتشكاو ما عجبهم والو لا يقدرون النعمة التي هم فيهالان الله لم يبتليهم بعد
قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له! وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ما اشفيه وعافيه فأنت خير الراحمين