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‫تعليقات الزوار

10
  • Med Anouar
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 22:46

    لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي عافانا بما ابتلا به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا.

    22
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  • Lym
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:00

    لو كان المغرب يحكمه اليهود او النصارى او حتى الملحدين لكنت تتمتع بكامل حقوقك وككرامتك كانسان لكن مدام عربان في السلطة لا رحمة ولا شفقة .نرجو من الحكومة الاسرائيلية ان تسير المغرب ولو سنة واحدة

    1
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  • اللهم إنك على كل شيئ قدير
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:01

    اللهم أنضر فينا بوجهك الكريم و اشفي جميع المرضى المسلمين

    19
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  • rachida
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:02

    سبحان الذي يمهل ولايهمل سبحان الله العظيم ولاإله إلا الله تعالى عز وجل اللهم لاتجعلنا من الظالمين والمغضوب عليهم

    6
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  • رضوان
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:09

    و الله اخي اتاسف لحالك قلبي اعتصر الما انا ضعيف البصر و اجد معاناة كبيرة على كل الأصعدة فما بالك انت الله يشفينا و يشفيك

    20
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  • يوسف
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:12

    اللهم اشفه و ارفع عنه ما به من ضر و أنت خير الراحمين.

    14
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  • amine
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:12

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من عباده و فضلنا علا كثير ممن خلق تفضيلا

    8
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  • badr
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:25

    بنكيران ياخد 9 ملايين في الشهر بدون وجه حق ولم يقدم للمغرب والمغاربة إلا الزيادات والنفاق بلحية المنافقين ،لو وزعت هده الملايين التي ياخدها على 20 مكفوفا اوعلى من يستحقها من دوي الاحتياجات الخاصة كل شهر لاغنتهم عن السؤال ولكن هذا حال العربان مع شعوبهم،أسأل الله العظيم ان يجعل لك مخرجا ولنا وأن يرد لك بصرك إنه سميع مجيب

    6
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  • عزالدين القادري
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:34

    الحمد لله الانسان لايعرف قيمة النعمة لي هو فيها حتي يفقدها واصعب حاجة في هذه الحياة ان تفقد نعمة البصر بعض الناس ديما يتشكاو ما عجبهم والو لا يقدرون النعمة التي هم فيهالان الله لم يبتليهم بعد
    قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له! وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له!

    7
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  • عابر سبيل
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 23:47

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ما اشفيه وعافيه فأنت خير الراحمين

    1
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