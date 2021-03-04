نتائج الحركة الانتقالية تشمل 1426 مديرة ومديرا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية أنها نشرت ببوابتها الرسمية نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2021.

ووفق بلاغ أخباري للوزارة، فقد أسفرت نتائج هذه الحركة عن انتقال ما مجموعه 1426 مديرة ومديرا موزعين حسب الأسلاك التعليمية، حيث همت الحركة في التعليم الابتدائي 1100 مستفيدة ومستفيدا، وفي التعليم الثانوي الإعدادي 210 مستفيدات ومستفيدين، بينما شملت 116 مستفيدا ومستفيدة بالتعليم الثانوي التأهيلي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحركة شهدت مشاركة 2690 مديرا ومديرا للدراسة، منهم 2119 بالتعليم الابتدائي، 399 بالتعليم الثانوي الإعدادي و172 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

كما أفادت الوزارة في بلاغها بأنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، “حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 15 مارس 2021 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة”.