نتنياهو: الرحلة من تل أبيب إلى الرباط "تاريخية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرحلة من تل أبيب إلى الرباط “تاريخية”، وتمثل اختراقا للسلام” وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث في تصريح له نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” على تويتر، “أود أن أتقدم بمباركتي لملك المغرب الذي اتخذ قرارا تاريخيا وهاما.. نخلق الآن حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا”.

ووصل زوال اليوم وفد إسرائيلي أمريكي رفيع المستوى إلى الرباط لتوقيع عدة اتفاقات حكومية مع المغرب.