نجاة نمساوية سقطت من ارتفاع 198 مترا

بعدما أراد شاب يبلغ من العمر 27 عاما مفاجأة صديقته النمساوية، بتقديم عرض زواجه منها، فوق قمم جبال الألب بـ”كارينثيا” في منطقة جنوب النمسا، انقلب مشهد الفرحة إلى مأساة عقب سقوطها من مرتفع جليدي.

وحسب ما نشر على صحيفة “ريبابليك وورلد”، فإن صديقة الشاب، البالغة من العمر 32 عاما، انزلقت من حافة منحدر خطير، يبلغ ارتفاعه 198 مترا في جبل “فالكيرت”، بعد قبولها لعرض الزواج منه، بالإضافة إلى أن الشاب هو الآخر سقط من ارتفاع 15 مترا، قبل أن يتمكن من الإمساك بحافة ليتدلى لساعات.

وبعدما رأى أحد المارة الفتاة ملقاة بلا حراك في الثلج، تم استدعاء فريق التدخل الخاص بحالات الطوارئ لإنقاذ النمساوية، المحظوظة لنجاتها بفضل الطبقة الثلجية السميكة التي خففت الصدمة، وتسخير طائرة الهليكوبتر، لإنقاذ صديقها المعلق من الجرف والمصاب بكسر في الفقاريات.