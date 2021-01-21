نجاحات المغرب في ملفات إقليمية تُطيح برئيس المخابرات الخارجية الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تعيين اللواء نور الدين مقري مديرا للأمن الخارجي (المخابرات) خلفا للواء محمد بوزيت، بعد تسعة أشهر من تعيينه، دون كشف أسباب الإقالة؛ وهو ثالث تعديل في هرم السلطة في أسبوعين، ما يعكس حالة الصراع على مواقع المسؤولية في ظل غموض يلف مصير الرئيس تبون، الذي عاد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.
وذكرت مصادر متطابقة أن إقالة مدير المخابرات الجزائرية في هذا التوقيت يرجع بالأساس إلى فشله في تدبير عدة ملفات إقليمية، خاصة إخفاقه في جمع معلومات استباقية حول الانقلاب في مالي وملف الصحراء المغربية وليبيا.
وكانت الدبلوماسية المغربية بصمت على حضور وازن في تدبير الأزمة المالية، إذ انتقل وزير الخارجية في 29 شتنبر الماضي، بتعليمات ملكية، إلى باماكو، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، باه نداو، ونائبه، الكولونيل أسيمي غويتا، وكذا مع الوزير الأول الانتقالي مختار أوان، وأيضا مع زعماء دينيين ماليين مؤثرين، منهم بويي حيدرا والإمام محمود ديكو.
وعبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن غضبه من “إقصاء” بلاده من تدبير الملف المالي، وقال في حوار صحافي سابق إن “الحل في مالي لن يكون إلا وفق مقاربة الجزائر”.
وعلى مستوى الملف الليبي، نجحت الدبلوماسية الملكية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من خلال احتضان “حوارات بوزنيقة” التي توجت بالتوافق على تفاهمات غير مسبوقة، تهم إنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع حول المناصب السيادية.
أما في ملف الصحراء فقد فشلت المخابرات الجزائرية في توقع تدخل الجيش المغربي في معبر الكركرات لتحريره من ميليشيات البوليساريو، إضافة إلى فشل جهاز الأمن الخارجي في ثني عدة دول إفريقية عن التعبير عن وقوفها إلى جانب المملكة المغربية وافتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية.
وثمنت أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية، ليبقى الصوت الجزائري معزولاً، ما دفع نظام العسكر إلى قيادة حملة إعلامية ممنهجة لنشر الأخبار الزائفة عن الوضع في الصحراء المغربية.
فشل إقليمي
ويرى الموساوي العجلاوي، الأستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، أن تحرير معبر الكركرات والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يعتبران عنوان فشل المخابرات الجزائرية في تدبيرها لهذا الملف.
وأشار العجلاوي، في تصريح لهسبريس، إلى وجود صراعات داخل قيادة جبهة البوليساريو، واستمرار فراغ منصب المنسق الأمني والعسكري بالجزائر مع الميليشيات، “ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها الجبهة بعد مرحلة الكركرات”، مضيفا: “حتى بيانات جبهة البوليساريو باتت ضعيفة وتحمل الكثير من التناقضات والأخطاء الإملائية على مستوى الصياغة، وهي أمور من مسؤولية الأمن الخارجي”.
وأوضح الأكاديمي المغربي أن فشل الجزائر في إدارة ملفات إقليمية هو ما يحدد التعيينات الجديدة اليوم، مشيرا إلى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الحسابات التي تجري داخل أجهزة القرار، خصوصا بين شنقريحة وأجهزة أمنية عسكرية؛ فيما بات رئيس الجمهورية مجرد واجهة فقط.
وشدد المصدر ذاته على أن إقالة بوزيت ترتبط أساسا بفشل المخابرات الجزائرية في تدبير الملفات الثلاثة (مالي وليبيا والصحراء)، مشيرا إلى أن “الدور الجزائري في الملف الليبي كان محدودا جدا وغير مباشر، وحتى اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين بالجزائر مع ليبيين كانت تمر عبر تونس”.
كما أورد العجلاوي أن الجزائر في الملف المالي فشلت في توقع تطورات الأحداث قبل وقوع الانقلاب، مبرزا أن أول اجتماع بين العسكريين الذين قادوا الانقلاب في مالي تم مع السفير المغربي حسن الناصري، قبل زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة للقاء القادة والمؤثرين الدينيين.
جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي أقال الرئيس تبون كمال الدين رميلي، مدير الأمن الخارجي بجهاز المخابرات حينها، وعين مكانه محمد بوزيت الذي تمت الإطاحة به اليوم.
ويتولى جهاز الأمن الخارجي، أحد الفروع الأساسية ضمن جهاز الاستخبارات الجزائرية، عدة مهام ترتبط بالتجسس والتنسيق مع الدول ومتابعة ملفات ذات طابع إقليمي تهم الجزائر.
الجزائر نايض فيها اغتيالات أمرهم لا يبشر بالخير واقتصادهم يهوي
شوف غير الطبلة اللي جالسين عليها . حاطين فوقها شي خامية ديال شي شرجم . يا ودي يا المخزن ههههه
الجزائر خرج ليها المغرب عقلها ،العصابة الحاكمة كلشي فيها قريب يلتحق ببومدين والقايد صالح ومابغاو يتوبوا ويرجعوا لله فهاد المخطط ديالهم تقسيم بلد جار ومسلم…سوف يلتحقون بسابيقيهم للقبور وستبقى الصحراء دائما مغربية.مسألة وقت فقط.
Hahaha. En cherchant l’éclat, on attrape souvent le ridicule.
الحمد لله جابلنا الله على من نضحكو ونجيبو بهم الوقت
هو جنرال فاشل، وكلهم جنرالات فاشلون، يحشرون عداء المغرب في عقول كل الشعب الجزائري، حتى يبرموا صفقات التسلح و يأخذوا عمولات تحت الطاولة، ويبدرون اموال شعب نائم مقهور في قضية يقولون انهم ليسوا طرفا فيها.
الشعب و رفاهيته لا يهمان، وفشل اللواء واعفاؤه بسبب ان دولارات البترول انتهت.
سيفشل من يليه كما فشل النظام الجزائري ككل
هاد الدزاير والله إتا عالم شوف غير شرويطة ليمفرشين فوق الطبلة وبقات ليهوم غير صورة تبون إلصقوها فالحيط
أنصح من حكام الجزائر العسكريين أن يتفرغو لتأليف كتب تتحدث عن فن تصدير الأزمات إلى الخارج … فهذا الشئ الوحيد و الفلسفة الوحيدة التي يتقنونها … أما عن المخابرات الجزائرية فهي فاشلة جدا مقارنة مع المخابرات المغربية … بشهادة العالم العربي و الغرب … و السر أن المخابارت المغربية لديها مبادئ و أهداف و لا يقودها مرضى نفسيون بشئ إسمه المغرب …
ألم يبق رجال في الجزائر حتى يتولى هؤلاء العجزة الحكم ،لله الأمر من قبل ومن بعد.
طلب من أخت مغربية ان الشعب الجزائري إخواننا المرجو من حكام الجزائر ان يهتموا بالشعب الجزائري لأن الأموال التي تدهب الى شعب آخر فالشعب الجزائري هذه أموالهم ولهم الحق فيها ، ماذا تقولون يوم الحساب ان الله يمهل ولا يهمل اما المغرب كان واقفا معكم دائما لماذا هدا الحقد
والفثن ….. ؟
أوديييي سيرو عينو شي واحد جديد لي حل ليكم الشؤون الداخلية للبلاد ، أما الشؤون الخارجية عطيوها بالتيساع
مصائب قوم عند قوم فوائد فكل تكهنات قادة الجزائر ذهبت في مهب الريح بعد ان رحب جون بايدن بقرار الامريكي المعترف بمغربية الصحراء وموافقة 40 دولة افريقية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد هذا سيمكن طلب المغرب بطرد عصابة البوليزاريو من الاتحاد الافريقي نهائيا وعلى ما اضن المجتمع الدولي في قادم الايام سيصنف جبهة البوليزاريو كمنضمة ارهابية وفرض عقوبات قاسية على الجزائر لكونها داعمة وحاضنة الارهاب .
المغرب شامخ وسيطيح بكافة المسؤوبين الجزائريين كافة.
انه صراع الاحتحة والشعب الجزائري قي دار غفلون.
كيف لمن اعتقل بالامس ان يفرج عليه اليوم .اسئلة كتيرة والشعب الجزائري لا زال تائه وبيادق العسكر يضحكون عليه.
كيف مات القايد صالح.
كيف افرج عن رئيس المخابرات والبقية
من يحرك القضاء .عملية اعتقل. اشارة اطلق ما هده الاحكام.
لك الله يا جزائر الابطال
عندما يقدم الجنيرل شنيريقحة على اقالة مدير المخابرات ليس تبون الذي مجرد دمية لايحكم اصلا يعني مدير المخابرات فشل في مهمته الهدف كان قطع طريق كراكرات على الشاحنات المغربية الى افريقيا تعويضه المعبر تندوف الى موريتانيا المعبر كركرات جعل معبر تندوف تشيل الدبان المغامرة كركرات ارتدت عليهم وعلى قطاع الطرق بي خساءر حتى المواقع البوريساريوا تصفها لعنة كركرات كشفت ضعف البوريساريوا كانت تخفيه بي تهديدات عودة الحرب مدير المخابرات هو الذي طلب ابراهيم الرخيص ان يعلن الحرب الوهمية على المغرب بقيت في فيسبوك خطا كبير تما ارتكابه هو التنصل الاتفاق وقف اطلاق النار جعل المغرب مرتاحا في الرد على البوريساريوا في وقت الذي يشاءه لن يلومه احد البوريساريوا اعلانها الحرب لم تكون مستعدة بالضغط مدير المخابرات انكشفت الاستيراتجيا وعسكريا اظهرت مدى ضعفها هوانها لم تستطيع الاقتراب الجدار الرملي المغرب كسب الحرب عسكريا بدون ان يطلق رصاصة واحدة كسبها سياسيا ديبلوماسيا الدعم العربي والافريقي له منقطع النظير الاعتراف الاميراكي الاتفاق الفلاحي الاتحاد الارويي الاتفاق الصيد مع روسيا ادت اقالة مدير المخابرات
سوف يغيرون رئيس المخابرات. رئيس الجمهورية رئيس صوناطراك رئيس جمهورية الوهم. و لن يجدوا ابدا الوصفة لتركيع المغرب و المغاربة. العساكر في الجزائر عوض التفكير في حال شعبهم و بلدهم ينامون بالمغرب و يستيقضون به. لكن بلدنا لا تهتم نحن نسير و والعساكر يسرقون باسم تقرير مصير حمل،سفاح
الجزائر في افلاس انظر الى الطاولة خالية من عروشها حتى قنينة ماء غير موجودة هل هكذا تجتمع الشخصيات البارزة هناك بعض الدول في افريقيا مثل سيراليون وليبيريا ووووو والو انهم فقراء ولاكن حين يجتمعون يكون جتماع منظم ورود ماء على الطاولة بكل صراحة انا بدئت اكره اخبارهم .
Vous n’arrêtez pas à critiquer et dénigrer l’Algérie et les algériens si
l’Algérie vous néglige, c’est que vous n’avez aucun valeur au yeux des Algériens, et leur gouvernement, vous êtes très petit à cause de votre deal (tatbi3), vous avez bien montré que vous êtes assez faibles devant eux.
Même avec leurs problèmes internes, ils sont unis contre tout acharnement extérieur quel qu’il soit, sachez qu’ils n’ont pas peur de vous, mais bien de vos complots tuteurs qui vous utilise pour leurs intérêts et puis ils vous
jettent comme des jetables dès qu’ils ont accompli leurs missions
الصورة و الاثات وحاملي الكلاشنيكوف، لقطة تكاد تكون من كوريا الشمالية أو الصين الشعبية في عهد ماوو
الحمد لله الذي قانا مما ابتلى غيرنا به
مخابرات العسكر لدولة الجوار كالمقدم و الشيخ فالمغرب ههه
وسيبقا حكام الجزائر العسكريين حتى يعزلوا تماما عن العالم والسبب هو سياستهم المتعنتة هزان النيف على لخوا الخاوي… ونهب أموال الشعب المقهور…
تحيا جمهورية لقبايل الحرة المستقلة… وإلى الأمام نحو الاستقلال التام بإذن الله والخلاص من العسكر الظالم…
عندهم حرب في مابينهم، ويستعدون للحرب مع اشباح توجد في رؤوسم وليس في عقلهم ( عندهوم رأس بدون عقل ) . يمكن هادوك لي في الصورة اصيبو بالزايمر. باينا في وجوههم. يستعدون لأعلان حرب وتخويف بوزبال وعلى الشعب الجزائري الشقيق ،
بغيت غير نعرف واش الجزائر معندهومش قانون التقاعد!!!!؟؟ بأن لي الناس اللي جالسين، رجل في الدنيا و رجل في الاخرة
لن تفلحوا أيها الحاقدون لقد أكل الدهر عليكم و شرب و موتوا بغييكم و المغرب إن شاء الله دائما في الصدارة. إلى مزبلة التاريخ و خلص الله الشعب الجزائري منكم.