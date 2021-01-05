نجاح يُرافق الشراكة بين "كوكا كولا" والفنان الدوزي

حققت حملة “#B7AL_JAMAIS”، التي أطلقتها شركة “كوكا كولا” المغرب، خلال الأيام الأولى من بداية الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، نجاحاً مُبهراً ومنقطع النظير.

وتُمثل هذه الحملة التي أطلقتها “كوكا كولا” عملاً يُضفي الكثير من التفاؤل على كُل ما استطعنا تعلمه أثناء هذه الفترة العصيبة، على اعتبار أن شعارها يحتفل بالانفتاح والتضامن والصمود في وجه جميع الصعوبات التي نُواجهها في الحياة، بهدف بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا، عبر حماية أنفسنا والدعم المتبادل القائم على مساعدة كل واحد منا للآخر.

وقد وقع اختيار “كوكا كولا” المغرب، خلال وضع هذه الحملة، على النجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي، الذي أدى بصوته الذهبي النسخة المُعدلة من أغنية “زينة” الشهيرة.

وتحمل الأغنية في طياتها الكثير من الأمل لدى جميع المستمعين، وحققت نجاحاً مُبهراً بعدما بلغ عدد المشاهدات أكتر من 10 ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ساهم شركة “كولا كولا”، إلى جانب شركائها في تعبئة المشروبات، بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، بهدف دعم المنظمات التي تُقدم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة خلال الأزمة الصحية، في إخلاص تام لقيمها المتمثلة في المشاركة وتحقيق مبدأ القرب من الأفراد.

وفي هذا الصدد، تمت المساهمة بجُزء من المبلغ المذكور لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد في المغرب، بالإضافة إلى تقديم تبرعات لجميع العاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة انتشار الجائحة، سواء تعلق الأمر بالعاملين في قطاع الصحة أو برجال الأمن أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة وغيرهم. وبلغ مجموع المشروبات التي جرى توزيعها مجاناً 530 ألف لتر، فضلاً عن وضع مُعدات وقائية من الفيروس في عشرين ألف نقطة بيع.

كما نظمت “كوكا كولا”، خلال شهر رمضان المبارك المنصرم، النسخة الـ17 من مبادرة “دار الفطور” المواطنة. واعتمدت الشركة، خلال العمل التضامني، على قدرة أسطولها للوصول إلى المناطق القروية البعيدة عن المراكز الحضرية، وتم توزيع أزيد من 36 ألف قفة غذائية.

وتضع شركة “كوكا كولا” المغرب صوب أعينها تعزيز بناء المجتمعات المحلية المستدامة، وتضطلع في سياسة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE)، بناء على أربعة مجالات رئيسية وذات أهمية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد المائية، تمكين الشباب، عالم بدون نفايات وتمكين المرأة.