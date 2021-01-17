نجل بيكهام يعرض سترة "هودي" للبيع على الإنترنت

أثار كروز بيكهام، البالغ من العمر 15 عاما، وهو النجل الأصغر لدافيد بيكهام، الدهشة بين متابعيهما، بعد عرضه سترة “هودي” ماركة “لويس فويتون سوبريم” بأكثر من 135 ألف دولار أمريكي عبر الإنترنت.

ووفق ما نشرته صحيفة “ديلي ستار”، فقد أربك كروز معجبي والده بهذا العرض، الذي رد عليه معجب في تغريدة قائلا إن ارتداء ملابس مزيفة أفضل من دفع ثمن كهذا، ويضيف آخر أن هذا عمل سخيف بما يكفي، ويأمل أن يتبرع بيكهام بقدر من المال للجمعيات الخيرية.

وحسب الصحيفة عينها، فإن ديفيد بيكهام تقدر ثروته بملايير الدولارات، وتبلغ قيمة شركة تملكها زوجته “فيكتوريا بيكهام” أزيد من 135 مليون دولار.