نجم النصر يكشف سبب زيادة وزن "حمد الله"

تحدّث هاشم سرور، نجم النصر السعودي الأسبق، عما يعانيه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله من زيادة في الوزن وتراجع ملحوظ في مستواه فوق أرضية الميدان؛ وهو ما تسبّب في عدم تسجيله بشكل غزير، على غرار الموسم الماضي.

واختار هاشم سرور صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي “تويتر” للإدلاء برأيه فيما يتعلق بتراجع مستوى المهاجم السابق لأولمبيك أسفي، قائلا: “نقص اللياقة هو السبب الأول لإصابة الظاهرة حمد الله، الذي رجع بعد الإصابة والحجر والمحاولات الجادة إلى تخسيس الوزن وزيادة جرعة اللياقة”.

وأضاف: “ما حصل قبل الإصابة إجهاد للعضل، بسبب إصرار الظاهرة على استعادة مكانته في قلوب عشاقه. إصابة الصفاق عادةً تأتي من الإرهاق العضلي إذا أجهد اللاعب”.

وأنهى حديثه بالقول: “زيادة الوزن عند اللاعبين لا تعني الزيادة في الأكل؛ لكن الغالبية تعود على اللعب وبذل المجهود.. إذا توقف يزيد وزنه بسرعة، وإذا أراد نقصان الوزن يخسر سريعا أكثر من الإنسان العادي”.

يشار إلى أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت غرامة مالية في حق عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم. كما غرمت مدرب الفريق روي فيتوريا واللاعب سلطان الغنام، بعدما فرضت على الثلاثي المذكور غرامة تقدر بمبلغ 95 ألف ريال؛ منها 30 ألف ريال لحمد الله.