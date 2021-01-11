نجم كوميدي يعرض جسده على الأسود بعد مماته

نجم كوميدي يعرض جسده على الأسود بعد مماته
صورة: ميرور
الإثنين 11 يناير 2021 - 03:37

صرح الممثل ونجم الكوميديا والكاتب الإنجليزي “ريكي جيرفيه”، البالغ من العمر 59 عاما، مؤخرا، في برنامج حواري للمضيف الأمريكي “كونان أوبراين”، بأنه يريد عرض جسده، بعد مماته، على أسود حديقة الحيوانات في لندن.

وحسب ما نشرته صحيفة “ميرور”، فإن جمعية الحفظ الخيرية “زيد إس إل”، التي تمتلك حديقة الحيوانات “ويبسنيت”، رفضت عرض التبرع الذي تقدم به الكوميدي عينه.

ويأتي هذا بعدما أخبر “ريكي” الصحيفة عينها، في نونبر السالف، أنه كاد أن يموت أثناء تصوير فيلم “أفتر لايف”، إذ أحس بألم حاد وصعوبة في التنفس.

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