"نجوم البوز" يخطفون اهتمام الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي‎

استحوذ “نجوم البوز” على حيز كبير من النقاش الافتراضي بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهور فئة من “اليوتيوبرز” تقدم محتويات رقمية بشأن “التحديات” و”القتالات” الخارجة عن المألوف، لتنضاف بذلك إلى ظواهر “روتيني اليومي” التي كانت محل جدل قبل أسابيع.
وأصبح هؤلاء “الناشطون الجدد”، المتوفرون على حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يحظون بتفاعلات متواصلة من لدن “المغاربة الافتراضيين” ويدرّون أموالا كبيرة؛ وهو ما تسبّب في “غضب” شرائح ثقافية وسياسية ومدنية كثيرة، نظرا إلى النسب المرتفعة التي تحققها تلك الصفحات.
ويخرق هؤلاء “اليوتيوبرز” كل أشكال الآداب العامة السائدة بالمجتمع المغربي، وكذا التشريعات القانونية المخصصة لحالة “الطوارئ الصحية”، حيث يتنقل بعضهم صوب مدن أخرى خلال الفترات الليلية دون حيازة ورقة التنقل الاستثنائية، من أجل الدخول في “معارك ثنائية” تهدد سلامتهم الشخصية.
تبعا لذلك، باتت المضامين المتداولة عبر “الشبكات الرقمية” تسعى إلى خلق “البوز” بأي وسيلة كيفما كانت طبيعتها، دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة لشرائح واسعة من المجتمع؛ الأمر الذي يستدعي، حسب كثيرين، تعزيز المدارك الثقافية للأجيال الجديدة التي لم تعد مهتمة بالقضايا السياسية والاقتصادية التي تستأثر باهتمام إعلامي واسع.
وفي هذا الصدد قال عبد القادر مانا، الباحث الأنثروبولوجي، إن “المجتمع المغربي الحالي تغير كثيرا بالمقارنة مع العقود السابقة، نظرا إلى انتشار الوسائل التكنولوجية الجديدة التي أتاحت للجميع التعبير عن آرائه وأفكاره، بعيداً عن المقاربة الأحادية التي وسمت البلاد طيلة سنوات، حيث كانت أجهزة الدولة هي المصدر الوحيد للمعلومة”.
وأضاف مانا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الرقمنة كرست التعددية بالمجتمع؛ ما جعل الشباب المغاربة يرتمون في أحضانها، غير أن السهولة التقنية أدت بطبيعة الحال إلى بروز ظواهر إعلامية مثيرة للجدل، لا تعجب شرائح مجتمعية كثيرة، اعتباراً للرسائل التي تحملها”.
وأوضح الكاتب المغربي أن “هذه النوعية من الأشرطة المرئية ستبقى دائما رفقة الأجيال الجديدة التي تحبّ الموضة، وتسعى إلى تكثيف العملية التواصلية؛ ما يجعلها تنتج تلك الفيديوهات الطاغية في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يغيب عنها العمق الفكري الذي تتيحه المقالات الإخبارية والكتب الثقافية”.
فقط الفئة الفارغة دهنيا وفكريا والتي ليس لها برنامج علمي او عملي في يومها هي من تتابع المحتوى التافه.
انا لا ادخل لهذه الفيديوهات اصلا فوقتي ثمين ولن اضيعه على منتحي التفاهة لاساعدهم على الاغتناء
للاسف هذه نتائج تغييب واضعاف دور المدرسة وتهديم سلطة المعلم و الاستاذ . المنطلق الاساسي لتدارك الامر هو المدرسة ، لكن هناك من يستفيد من الوضع الحالي ولن يسمح للمدرسة ان تلعب دورها…..
مع الاسف، المجال مفتوح للتفاهات و التافهين لأنه تم تغييب المفكرين و الأساتذة القدوات، إعلام عمومي تافه و بليد، فلنرجع إلى الله قبل أن يأتي المسيح الدجال…
بعد أن كنت حتى وقت قريب أحمد الله على أن العائلات السوسية لم تنخرط في هد المسخ الدي انتشر على قنوات اليوتوب :)الروتين اليومي..المقالب السخيفة…) إلا وبدأت تظهر بعض بوادر تكسير هدا الحاجز السميك الدي كانت قد حصنته تقاليد و أعراف منطقة سوس..و ما هده القنوات الامازيغية على قلتها إلا نمودج من هدا المسخ..إد كيف-على سبيل المثال لا الحصر- لعائلة سوسية أن تسمح لنفسها -و هي كما يبدو من نمط عيشها أنها في غنى عن دراهم اليوتوب-أن تعمل على بث هده التفاهة السخيفة على قناتها و الغريب أن كل هدا يتم بمباركة بل ومشاركة من الأم و الأب..مقالب سخيفة عرضت غير ما مرة أفراد العائلة للخطر كما أنها تمثل مشاهد موثقة بالصوت و الصورة هي كافية بأن تجعلهم جميع يدخلون دائرة المساءلة القانونية ..نمودج مقلب السيارة و تعريض حياة الآخرين للخطر..التوقف على الطريق السيار..باختصار هده العائلة و بناتهن الله إهديهم يلعبن بالنار.فهل سيعدن إلى رشدهن إن أمام العائلة السوسية التي قررت اقتحام عالم اليوتوب الكثير من الأفكار -إن كانت فعلا تريد اقتحام عالم اليوتوب بما يفيد-التي لا تعد و لاتحصى و التي هي بحجم الجهة ككل.
صورة معبرة و تصف ما يقع بكل معنى الكلمة