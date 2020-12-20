نحن والآخرون

نحن مغاربة، والفلسطينيون فلسطينيون، والإسرائيليون هم الإسرائيليون، لكن الآخرين لا يريدون لهذا العالم أن يتحرك..هناك من يريد استمرار نزاع الصحراء إلى ما لا نهاية، ليمارس ابتزازه علينا، إلى ما لا نهاية.. وهناك من يريد استمرار النزاع العربي الإسرائيلي إلى ما لا نهاية، حفاظا على أصوله التجارية القائمة على قومية بائدة..
تارة يختبئون وراء فلسطين وتارة يختبئون وراء الصحراء، والغاية واحدة.. لا ينبغي أن يكون هناك أي حل في الأفق، لأن الأصول التجارية وإن اختلفت مواقعها تبقى كلها مدرة للربح.
بعضهم جاؤوا ليقدموا للمغاربة الدروس في الوطنية والممانعة، بوجه مكشوف، رغم أنهم يقيمون في نفس المكان الذي وقع فيه وعد بلفور.. وبعضهم بلغ أقصى غياهب النسيان، فعاد ليسجل حضورا وهميا من خلال بلاغات وهمية.. وهناك من بالغ في الحديث عن مكتب الاتصال الإسرائيلي مقابل تجاهل مقصود لاعتراف أقوى دولة في العالم بمغربية الصحراء.
فلسطين في العيون، والعيون في الصحراء المغربية، و”الفاهم يفهم”…لكن السطحيين الآخرين يتناسون الدور الذي لعبه بيت مال القدس، ولجنة القدس، على مدى سنوات، في خدمة إخواننا الفلسطينيين؛ بل إن كثيرين نسوا أن رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس وقف شخصيا في عز مخاطر التشرذم العربي السنة الماضية ليوقع نداء تاريخيا من أجل القدس تحت عنوان “نداء القدس”، رفقة بابا الكنيسة الكاثوليكية.
وقد حمل البلاغ الذي وقع عليه البابا فرانسيس (وما أدراك ما الدور الذي يقوم به البابا في العالم) فقرة سيكون لها ما بعدها بالتأكيد، حيث أعرب الملك والبابا عن أملهما “أن تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور”.
رسالة السلام هي نفسها، لذلك كان الفلسطينيون أول مرحب بنداء أمير المؤمنين والبابا؛ لكن الآخرين كانوا يريدون الحرب والمجازر…ولمن فاتته الإشارة، فالرئيس الأمريكي المنتخب حديثا، جو بايدن، هو ثاني رئيس كاثوليكي لأمريكا، وقد بدأ عمله بتهنئة خاصة من بابا الكنيسة الذي وقع على نداء القدس رفقة الملك محمد السادس. ومن لا يعرف جو بايدن، أو يشكك في التطورات، فسيضطر حتما لمراجعة حساباته، عندما يعرف أن الرئيس الأمريكي الجديد تلقى تعليمه في مدرسة كاثوليكية، وظل وفيا لقداس الكنيسة كل أسبوع..
سواء تعلق الأمر بأمريكا أو بإسرائيل، أو بفلسطين أو بالمغرب، فإن المستقبل لن يكون إلا للسلام، ومن فاتته الإشارة عليه فقط أن يبحث عن معنى السلام في ظل إمارة المؤمنين..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شكرا أستاذ سعيد،أشفيت غليلي بهذا المقال الرائع،وأتمنى أن يفهم هؤلاء الرسالة،إنهم يسعون إلى استمرار نزاع الصحراء المفربية،والصراع الفلسطيني الإسرائيلي،والقطيعة بين المغرب والحزائر،وصراع السنة والشيعة ووووووو… إنهم تجار الأزمات،لا يمكنهم العيش في مناخ يسوده التوافق والحوار البناء من أجل غد أفضل للإنسانية.وجودهم لا يتحقق إلا في ظل استمرار مناخ اللاثقة بين جميع الأطراف.
هذا التطبيع لن ينفع بلادنا، و الأيام بيننا لان الله الآن ضدنا إذن معركتنا خاسرة و ذلك أن الله نهانا عن ولاية اليهود ضد المسلمين في كثير من اياته
مجموعة من الإنتهازيين و أصحاب الريع لا يريدون لمشكل الصحراء أن ينتهي، دول كفرنسا و روسيا تبتز المغرب و الجزائر بصفقات الأسلحة، دولة كإسبانيا لا تريد الحل لأنه سيحرمها من ورقة ضغط و ابتزاز للمغرب كما سيفتح ملف سبتة و مليلية، الجزائر دولة صنعها المستعمر الفرنسي عمرها ثمانون سنة كانت جزءا من المغرب ثم جزءا من الإمبراطورية العثمانية ،بدون هوية و لا تاريخ عقدتها المغرب، نظامها فاسد يحكمها جنرالات بجنسية فرنسية لا تريد حلا بل تريد الوصول للمحيط و تحجيم المغرب و إيهام الشعب بأن المغرب عدو الجزائر، و.م.أ وجدت أن العلاقة بين المغرب و إسرائيل حليفين مهمين أهم من صفقات السلاح المحتملة مع الجزائر أما صفقات السلاح مع المغرب فلا خوف عليها، فلسطين مهمة لكن الصحراء المغربية أهم ، الفلسطينيون و غيرهم لا تهمهم قضيتنا فلماذا ستكون قضايا الغير أهم من قضيتنا ؟
مقال جميل، تحياتي للأستاذ سعيد ابن عاءشة.
المغرب بلد الإنفتاح على كل الحضارات والديانات المغرب بلد السلم والسلام وفلسطين في عيون وقلوب كل المغاربة وعلى الذين يتاجرون بقضية فلسطين أن يكفوا مزايداتهم على المغرب فلن يكونوا أبدا أكثر حبا وأكثر غيرة على فلسطين من المغرب والمغاربة…يعيبون على المغرب إقامة علاقات مع إسرائيل ويقيمون علاقات مع روسيا التي قصفت طائراتها الحربية الشعب السوري وشردته في بقاع الأرض أليس الشعب السوري شعبا عربيا مسلما يستحق منا الوقوف والتضامن معه؟
احسنت يا سعيد.
كلام قليل و بليغ و صحيح.
يا اخي هناك مثل مغربي بليغ يقول: الخواض من سعد الفكرون.
والمعنى الحرفي له ان المياه العكرة هي احسن مكان يمكن ان تعيش فيه السلحفاة…لأنها تبقى بأمان ولا يستطيع احد رؤيتها..
والمعنى المجازي للمثل هو انه هناك نوع من البشر لا يمكن ان يشتغلوا او يعيشوا إلا في عبر المشاكل و الازمات.
مثل بعض العرب و الجيران والمرتزقة و الانتهازيين…
طبعا ليس من مصلحتهم ان يتم حل القضيتين…فهناك في فلسطين رعيل من الفلسطينيين يعيشون كالملوك على حساب القضية..مات اجيال كاملة من الفلسطينيين…ولم يسألوا انفسهم يوما: الى متى سيضل الشباب الفلسطيني يموت..؟؟
الم يحن الوقت لإتخاذ مواقف شجاعة حفاظا على ارواح الناس…ونفس الشيء ينطبق على مشكل الصحراء..هناك لصوص و قطاع طرق مستفيدون من الوضع الجامد…طبعا سيجلس البعض هنا و هنا و هنالك خلف جهازه ويكتب معربدا عن التطبيع و الصهاينة و الخنوع وهو في امان..ولن يهمه مطلقا الحياة البئيسة للمحاصرين في فلسطين و لا المحتجزين في تندوف…
السؤال الذي يجب على المغرب طرحه على الامم المتحدة هو:
هل تريدون لهذه المهزلة البئيسة ان تنتهي ام لا..؟؟
الوطن فوق الجميع جلالة الملك محمد السادس كان واقعيا ننتهي من مسمار جحا الذي زرعته الجزائر و بعد ننظر إلى الأمور الأخرى كيف لك أن تدافع على منزل الغير و أنت مهدد في مسكنك
قضية فلسطين هي البقرة الحلوب للتيارات الاسلامية و القومية و اليسارية وسيضلون يتاجرون بها لانها الغابة التي تخفي ضعفهم وعجزهم ونفاقهم وفسادهم. الفلسطينيون كذلك فهموا اللعبة جيدا فهم في الداخل يطبعون ويعملون ويتعاملون مع اسرائيل في حياتهم اليومية و يصدرون الشعارات و البكاء والصراخ والعويل للخارج ليحلبوا الابقار هنا وهناك فلا غرابة عندهم ان سفيرهم في المغرب يدعم المغرب و سفيرهم في الجزائر يدعم البوليساريو و القيادي الفلاني يسب ويندد و القيادي العلاني يتبرأ من تصريحات زميله في مشهد ألفناه و تعبنا منه فهم يوزعون اوسمة الشرف وتهم الخيانة على من يشاؤون و يوقفوا بسبب قضيتهم البائسة عجلة التنمية في المنطقة لسنوات عجاف بحجة الممانعة و الشرف و القومية والشعارات الجوفاء التي جعلت من العرب اضحوكة الامم .
نحن المغاربة لاشيء يعلو عندنا على قضية الصحراء….الصحراء المغربية أولا وثانيا وثالثا ومن أجلها مستعدون لإقامة علاقات دبلوماسية مع الجن الأحمر والأصفر والأزرق وعندما نصبح آمنين في بلدنا من طنجة إلى لكويرة يمكننا أنذاك أن نفكر في التضامن مع الآخرين….
نعم نحن مغاربة، والفلسطينيون فلسطينيون، والإسرائيليون هم الإسرائيليون، لكن الآخرين لا يريدون لهذا العالم أن يتحرك (حكام الجزائر) انهم اعداء المغرب الكلاسيكيين