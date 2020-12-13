ندوة تثمن مكاسب المملكة في الصحراء المغربية

نظم المركز التربوي “غوستاف إيفل” للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومنظمة “يدا في يد للتنمية المستدامة” بمكناس ندوة تحت عنوان “قراءات متقاطعة في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.. الدلالات والرهانات والمآلات”، شارك فيها ثلة من الباحثين المتخصصين والخبراء.

صبري الحو، المحامي بمكناس والخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، قال، في مداخلته، إن “الدبلوماسية الملكية نجحت في استصدار شهادة وإعلان أمريكي بمغربية الصحراء، إعلان من رئيس أمريكي؛ فأمريكا نظام رئاسي، وتحتل فيه رئاسة الاتحاد أعلى قمة في صناعة القرار السياسي واتخاذه، بحيث تخضع لها كل الأجهزة ولا تناقشه. فالقرار له حجية وصدقية نهائية”.

وأضاف الحو أنه بعد هذا الإعلان المرافق لخطوة عملية على الأرض بفتح القنصلية الأمريكية في الداخلة، فإن السؤال الآن مركز على كيفية استثمار المغرب لهذا التحول والنقلة النوعية إلى حسم نهائي على مستوى الملف برمته، وبكافة جزئياته وتفاصيله؛ فمغربية الصحراء، حسب المحامي والخبير ذاته، تعززت بإعلان من طرف دولة عظمى تتمتع بحق النقض من داخل مجلس الأمن، وهو ما يوفر حماية للحقوق المغربية في هذا الإطار على مستوى هذا الجهاز الدولي الآلية التقريرية والتنفيذية الأممية بمثابة حكومة عالمية.

وفي هذا السياق، نبه الحو إلى توخي الحيطة والحذر من أن يتحول ما يحظى به المغرب من جذب إلى مجال صراع دولي.

وركز أحمد بوجداد، الباحث في علم السياسة والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلته خلال هذه الندوة، على ما تناولته الصحافة الأمريكية بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي بمغربية الصحراء، وخاصة ما كتبته “الواشنطن بوست” التي تناولت بالدرس والتحليل حول نص بلاغ الديوان الملكي الذي أعقب توقيع أمريكا للإعلان وإشارتها إلى أن المغرب استعمل كلمة استئناف العلاقات التجارية مع إسرائيل دون أن يحدد الموعد الزمني لذلك، كما أشار إلى أن الاعتراف الأمريكي ليس له علاقة بتطبيع المغرب مع إسرائيل؛ فلكل مقام مقال، وخصص بلاغ الديوان الملكي حيزا أكبر للقضية الفلسطينية.

من جانبه، نوّه أحمد البوكيلي، المتخصص في حوار الحضارات، بدور الدبلوماسية الروحية في نشر المحبة والسلام؛ وهو ما يتجسد في إمارة المؤمنين؛ مشددا على أن المملكة سائرة على درب تحقيق مكاسب إضافية على أعداء الوحدة الترابية.

نعيمة بن فايدة، باسم المركب التربوي “غوستاف إيفل” للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومنظمة “يدا في يد للتنمية المستدامة المشرفين على الندوة، شددت على أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء “يشكل حدثا تاريخيا بارزا لا ينكره إلا من يؤرقهم النجاح المغربي في كل المجالات، وأن الإحساس الوطني يزداد فخرا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.