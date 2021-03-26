ندوة تغوص في احتجاج تنظيم المعطلين بالناظور

ندوة تغوص في احتجاج تنظيم المعطلين بالناظور
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:56

انعقدت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، الخميس، ندوة للفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في موضوع “المسار النضالي والتنظيمي لفرع الناظور من أجل حقي الشغل والتنظيم”.

وتطرقت هذه الندوة لمختلف المحطات التي قطعها الفرع المحلي منذ تأسيس اللجنة المحلية سنة 1991، تاريخ التحاق عدد من المعطلين من الطلبة الحاصلين على الشهادات لخوض غمار النضال من أجل الشغل.

واعتبر رفيق مهداوي، رئيس المكتب المحلي، أن “فرع الناظور لجمعية المعطين قطع أشواطا عديدة في المسار النضالي، محققا مجموعة من المكتسبات التي مكنت عددا كبيرا من منخرطيه من الالتحاق بالوظيفة العمومية إضافة إلى مكتسبات في الشق المتعلق بالتعويضات عن البطالة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “الفرع المحلي ظل حاضرا في الساحة النضالية مشتغلا مع عدد من الإطارات في سبيل تفعيل ورقة النضال المشترك، إلى جانب الانضباط للمقررات التنظيمية والتوجيهية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب”.

وشدد مهداوي على أن “الفرع مستمر في سلسلة نضالاته مستفيدا من تراكم التجارب من خلال حضوره الدائم في الميدان، بما يصبو إلى تحقيق الإنجازات المرجوة والمطالب المسطرة المتمثلة أساسا في حق الشغل والولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية”.

الاتحاد المغربي للشغل الناظور لجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

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‫تعليقات الزوار

1
  • معطل
    الجمعة 26 مارس 2021 - 12:31

    يجب انشاء تنسيقية خاصة بالمعطلين… و المطالبة بمنحة شهرية إلى حين الحصول على شغل قار

    0
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