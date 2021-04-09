ندوة تقارب تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري

قاربت ندوة وطنية علمية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الخميس، موضوع “حكامة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وسؤال التنزيل بعد عامين من الصدور”، بمشاركة عدد من الأساتذة الباحثين من مختلف جامعات وكليات المغرب.

وقامت الندوة التي نظمت بتنسيق بين مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، وماستر التدبير السياسي والإداري بكلية الناظور، على أرضية نقاشية تمحورت أساسا حول “إصلاح الإدارة الترابية من خلال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”.

وتناولت الندوة التي افتتحت بكلمة ألقاها علي أزديموسى، عميد الكلية، مواضيع اللاتمركز الإداري لإصلاح الدولة والإدارة العمومية، واستحضار سيرورة ومسار اللاتمركز الإداري، للوقوف على نقط الضعف ونقط القوة وتقييم ما تحقق من منجزات في الدفع بورش الجهوية المتقدمة، ودور أجهزة حكامة مواكبة وتنزيل اللاتمركز الإداري في إنجاح هذا الورش.

كما تطرقت الندوة أيضا إلى دور الولاة والعمال ودور المصالح اللامتمركزة للوزارات في منظومة اللاتمركز الإداري، وتحديث منظومة تدبير الموارد البشرية والحكامة المالية كمحددات لإخراج مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز الوجود واستشعار أهميته في سياق التأسيس والاتجاه نحو مزيد من الإدارة الإلكترونية، واستشراف أهمية ومكانة وأدوار إدارة اللاتمركز في أفق النموذج التنموي الجديد والبحث عن التنمية المناسبة للمغرب.

وتركزت مداخلات الباحثين في الندوة التي زاوجت بين الشكل الحضوري وتقنية التواصل عن بعد، حول تقييم ما تحقق منذ صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2018، وكذا استشراف مستقبل تنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي والهيكلي في ضوء مخرجات عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.