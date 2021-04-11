ندوة تناقش حرية التعبير والحق في التظاهر

تناول باحثون وأساتذة جامعيون، السبت، خلال ندوة وطنية نظمها منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، موضوع “الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين”، بقاعة الندوات التابعة لأحد الفنادق المصنفة بالناظور.

واستهل الموعد بكلمة ترحيب ألقتها اللجنة المنظمة أمام الحضور، بسطت من خلالها الخطوط العريضة للقضية الرئيسية للندوة والبرنامج العام المتعلق بها، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تنمية القدرات المعرفية لتوظيفها في مجال حقوق الإنسان لدى عموم الطلبة والفاعلين الجمعويين.

وعرفت الجلسة الأولى من الندوة التي سيرها محمد الرضواني مداخلة الأستاذ محمد سعدي حول موضوع “الدولة والتعبيرات الاحتجاجية الجديدة: سؤال شرعية الإنجاز وفعلية الحقوق”، ومداخلة الأستاذ يحيى حلوي الذي تطرق لبعض جوانب الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بالحق في التظاهر؛ فيما تناول الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ موضوع: “أية حماية قانونية وقضائية للحق في تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي؟”.

وخلال الجلسة الثانية التي سيرها محمد المتوكل، ضمن مجريات الندوة ذاتها، تناول الناشط الحقوقي خالد أورحو “دور الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين في توسيع مجال الحريات والحقوق وأشكال التعبير الجديدة”، كما تطرق الأستاذ جواد النوحي لموضوع “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وسؤال تغطية وسائل الإعلام للتظاهرات والاحتجاجات”؛ فيما تناول الأستاذ محمد الرضواني مداخلة بعنوان: “ما الذي يجعل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مضمونة ومستمرة؟”.

وفي ختام الندوة العلمية فتح باب المداخلات التفاعلية أمام الحضور، الذي أغنى النقاش بطرح أسئلة بخصوص مواضيع متعلقة أساسا بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج، وتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب… فيما وزعت في نهاية اللقاء شهادات المشاركة على الطلبة المنخرطين في مساق العيادة القانونية.