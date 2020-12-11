ندوة هسبريس تناقش ملف الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل

أصدر الديوان الملكي بالمغرب بلاغا مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وبناء على هذا القرار التاريخي الهام، فإن الولايات المتحدة ستعمل على فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.

ومن جهة أخرى، أكد البلاغ عزم المغرب استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في أقرب الآجال، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002.

وقد أكد جلالة الملك أن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

ولمناقشة حيثيات وتفاصيل مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، تنظم جريدة هسبريس الإلكترونية ندوة تفاعلية عن بعد، اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساء، تستضيف خلالها: الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي، رئيس مركز الصحراء للدراسات الإفريقية، والأستاذ الجامعي ادريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش.

جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة؛ إذ ستُنقل أطوارها باعتماد “تقنيّة المباشر” على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ابتداء من السابعة مساء.