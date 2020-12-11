ندوة هسبريس تناقش ملف الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل

أصدر الديوان الملكي بالمغرب بلاغا مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وبناء على هذا القرار التاريخي الهام، فإن الولايات المتحدة ستعمل على فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى، أكد البلاغ عزم المغرب استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في أقرب الآجال، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002.
وقد أكد جلالة الملك أن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
ولمناقشة حيثيات وتفاصيل مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، تنظم جريدة هسبريس الإلكترونية ندوة تفاعلية عن بعد، اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساء، تستضيف خلالها: الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي، رئيس مركز الصحراء للدراسات الإفريقية، والأستاذ الجامعي ادريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش.
جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة؛ إذ ستُنقل أطوارها باعتماد “تقنيّة المباشر” على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ابتداء من السابعة مساء.
قضية الصحراء لا مزيادة عليها والصحراء مغربية باعتراف ترامب ولا بلا اعتراف منو ولكن التطبيع مع الكيان الصهيوني خط أحمر وانا مزلت مصدوم من هدا الخبار الصعيقة والله
ترامب انتهت ولايته و الرئيس بايدن لا تعنيه افعال ترامب حتى الامم المتحدة قالت ان اعتراف ترامب لن يغير شيئ..
وروسيا والصين نفس الشيئ ،يعني اسرائيل هي الرابح..
أظن والله أعلم أن المغرب استبق رئاسة بايدن بهذا الموقف حتى يتجنب المجهول مما ستقوم به الادارة الجديدة بقيادة بايدن
احظيك راسك لا يفوزو بك القمان يا فلان
ادا كانت فلسطين قضية عربية فليس كل المغاربة عرب.
أما ادا كانت قضية اسلام ومسلمين فعلى أندونسيا بوصفها اكبر دولة اسلامية تحريرها.
في كلتا الحالتين لا دخل لنا كمغاربة في مشاكل المشارقة.
نتمنى أن يكون ضيوف الندوة ذو أراء مختلفة لا اتجاه واحد
نحن نحتفل باعادة العلاقات مع اخواننا في اسرايل
ان هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد المغربي وستفتح المجال للشباب المغربي للهجرة الى اسراءيل والعمل في هذه الدولة الشقيقة .
I have been sarcastic .It is really sad we changed our mind and our values so quick .
I hope the government give us more details in regards this deal ,the government needs to get us more involved and give us more explanation,that been said we support our king and his decision because we trust him
الحرب ستبدء ويجب ارسال افراد العائلات المستفيدة من رخص الصيد والنقل والاراضي والاستيراد والموظفين الاشباح للدفاع عن الصحراء العزيزة علينا وعليهم
ا لجزائر لم تفهم بان دونالد ترامب , مازال رئيسا شرعيا لامريكا لمدة 40 يوما اخرى ,ولم تنتهي ولايته حتى 20 يناير سنة 2021 , والمرسوم الرئاسي الذي وقعه ترامب لم يتغير ابدا, حتى بايدن الرئيس الجديد الذي تراهن عليه الجزائر,فليس له الحق ان يغير مرسوما اعترف به رئيسا امريكيا , يعني سواء جمهوريين اوجاء ديمقراطيين سيبقون على نفس النهج باعترافهم بالصحراء المغربية.
اصل البلاء هم عساكر الجزائر.
تاخرنا شئ ما عن موعد استرجاع سبتة و مليلية والجزر الجعفرية.
لكن موعدنا فيما قريب.
Les Marocains et les Israéliens leur réunissent une relation de fraternelle depuis longtemps et on les aiment fortement
في نظري الشخصي الاعتراف الامريكي صائب منذ مدة وبينت لنا الصالح والطالح اين هي فرنسا الحليف الاستراتيجي للمغرب لماذا لا تحدو فرنسا حدو امريكا وتفتتح قنصلية فرنسية في الصحراء وكذلك اسبانيا فشكرا لامريكا رغم بعض التحفظات
الكلام الدي اقول لن يعجب الخوانجية و العروبية .العدو اللذوذ للمغرب هي الجزائر التي تكن الحسد و الحقد على المغرب و تريد تقسيمه حيث سخرت كل ما في وسعها من مال و عتاد حربي لمناصرالت عصابة صندلستان , اما اسرائيل فلم نرى منها و من اليهود المغاربة الدين يعيشون هناك و كل يهود مغاربة العالم الا الخير بالعكس يدافعون عن وحدة المغرب بشراسة في كل المحافل الدولية, اظن ان الخطوة التي اتخدها المغرب خطوة صائبة و فلسطين لها اهلها الدين يتناحرون فيما بينهم على السلطة و ما دخلنا في قضية بعيدة عنا.لا تنسوا ان الجدار الامني في الصحراء كانت اسرائيل هي التي ساعدت على بنائه بخبرائها.و اظن ان العلاقات التي ستقام بين اسرائيل و المغرب ستكون مثمرة في المجال الاقتصادي و العلمي و الثقافي و العسكري, و الدي لا يعجبه الحال فلينطح راسه مع الحيط
اللهم اسرائيل و لا الجزائيل التي أبان عسكرها على صهيونية لا نظير لها تجاه المغرب انهم يحقدون على وطن عرف كيف يعيش و عرف كيف يتمسك بنظامه الملكي الموحد للأمة بكل أطيافها في أخوة و تضامن و حب للوطن ، أنهم يحقدون على نظامنا لأن في نجاحه فضيحة لنضامهم المهترئ الفاسد ، كيف لا و قد صاروا أضحوكة العالم و سقطت عنهم ورقة التوت بتبرؤ غالبية دول العالم من صنيعتهم التي تقترب ساعة اعلان امريكا ان البوليزاريو تنظيم ارهابي ، و ما ذالك على الله بعزيز ولا على حنكة جلالة الملك بالمحال و لا على الشعب المغ بي المجاهد بالمستحيلة( و لسوف يعطيك ربك فترضى )
الى صاحب التعليق رقم1 يا أخي لمذا انت مصدوم؟فالمصالح هي التي تحرك جميع الدول،لمذا تركيا رغم خرجات أردوغان تقيم علاقات مع إسرائيل؟تلك هي لغة المصالح والمغرب من مصلحته إقامة علاقات مع إسرائيل.من وجهة نظري خطوة جد موفقة،مادام جيراننا من العرب والمسلمين يريدون تفتيت وحدتنا.
صرح مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى انه التقى وزير خارجية الجزائر في اطار مشاورات لتطبيع العلاقات بين اسرائيل و الجزائر و قد سبق ان شاهدنا في احدى اللقاأت الدولية كيف سعى بوتفليقة للقاء نتنياهو الذي تجاهله.
على العموم جميل ان الجزائر لم تسبقنا رغم انها ستلتحق بالركب سعيا لتهقيق "توازن". ادعو اذن ابواق المرادية الى التاني في الانتقاد و الا لن سيحرجون قريبا جدا عندما تفتح سفارة اسرائيل في الجزائر. اما المغرب فلم يفتح سفارة (تنتظر ذلك) بل مكتب اتصال و تمكين مواطنين مغاربة من زيارة بلدهم الاصلي و الترحم على ابائهم و اجدادهم.
بل و سيتمكن اليهود من اصل جزائري من زيارة المنطقة كذلك
المملكة المغربية ستواصل دعم الفلسطينيين كما في السابق بل و اكثر بحكم ان التعامل سيكون علنيا و رسميا.
قضية الوحدة الترابية فرط فيها النظام عندما اجهز على سلاح المقاومة التي رفضت القاء السلاح حتى تحرير اخر شبر من اراضي المملكة .قتلوا من قتلوا وعذبوا وشردوا خيرة ابناء الوطن وعلى راسهم المجاهد الناصري الطويل المعروف بعباس لمساعدي.وهاهي الفاتورة نؤديها الان .ولكن النظام لايخسر وانما الشعب المسكين الذي فرح الان باعتراف امريكا بسيادة المغرب على صحراءه ولكن ….ولكن مقابل ماذا…? مقابل التطويع نعم التطويع وليس التطبيع.
الى 9 – خالد ****✓
الشعب المغربي يريد استرجاع الصحراء الشرقية فقط.
أمريكا تعترف بمغربية الصحراء، مقابل تجديد العلاقات المغربية-"الإباسرائيلية"، بالاستثمار "الاسرائيلي" قي الاقاليم الجنوبية، و بفتح مكاتب التواصل بين المغرب و الكيان الصهيوني…
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدى وإن كره الكافرون والقوادة و العملاء وأحفادهم.
الحمد لله أنه في المغرب مازال بعض الرجال يذودون عن محمد صلى الله عليه وسلم ، أما حزني على بعض الجهلة من أصحاب التعليقات والتي تبين بعدهم وجهلهم بأبجديات الدين وموالاتهم للخونة وللكفرة قاتاكم الله أنى توفكون…
من استمرأ الدعارة والخمور والعفن و المخدرات فلا عجب ان يكون ديوثا يقاد كالحمار و لا يستطيع حتى ان يقول لا…صدق الله وكذب كل من أراد طمس آيات الله
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون…
هنيئا للشعب المغربي او لجزء منه بعده عن الإسلام والإهتمام في أحضان….
رحم الله بن تاشفين و الخطابي…
هذا لمن لا علاقة له بالسياسة ، عليكم أن تفهموا أن المغرب بقيادته الحكيمة يتعامل مع أمريكا كدولة و ليس كرؤساء و لهذا فهو يسطر سياسته على المدى البعيد و يعرف أن القرار الذي يوقعه أي رئيس فهو ليس قراره لوحده و إنما هو قرار لأمريكا اتخدته لصالح الامريكيين أولا و بعد تمحيص و تدقيق ثم يمضيه الرئيس كممثل لدولته و ليس كحاكم بأمره كما هو الحال بالجزائيل ، لهذا فليطمئن اعداء المغرب لأن بايدن لا يستطيع السير عكس مصلحة بلاده المتنثلة في التقارب مع المغرب كدولة تعتبر في مقدمة الدول الصاعدة بقوة نحو الرقي و مفتاح لأسواق كبيرة لها ما لها مستقبلا .
que vous l accéptez ou pas.on as rien vu de mal des israeliens que du bon.par contre les palistiniens dernierement ils ont protesté contre la liberation du Gargarate et vous avez entendu le consule palistenien a alger ce qu il as dit…
الكل يعلم ماذا سيجني المغرب من التطبيع مع الكيان الاصرائلي والكل يعلم ماذا ربحت اصرائل وترامب من السفقه المذله لشعب المغرب الذي تمت السفقه عن طريق اعلى سلطه تمثله.هذه سياسه الخوف والضغط على الذي يعطي رغما عنه وهو ساغر مع من ليس له مايعطيه .الصحرا' الغربيه هي ل الشعب الصحراوي حصريا وهو الذي له الحق في حسم امرها.ارجو انتكون لندوه هسبريس اتجاه معاكس لتوكن مهمه ومفيده وذات مصدقيه حتى يطلع المشاد على الحقيقه.
لماذا الربط بين الصحراء المغربية و التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ ان الشعب المغربي لن يقبل اي علاقه مع هذا الكيان المغتصب لفلسطين الحبيبة
أقترح على المغرب أن يشترط للذهاب بعيدا في علاقاته مع إسرائيل أن يشترط تأييد عودة تندوف وبشار للمغرب واستصدار قرار في هذا الشأن
لأن الجزائر لن تفهم إلا مثل هذه القرارات لتكل عن التدخل في شؤون المغرب.
التطبيع خيانة، والشعب المغربي يرفضه، والصحراء مغربية
ملاحظة: هناك من لا يعرف معنى التطبيع، وتجده يقبله (لأنه صدر من أعلى سلطة)،
انتصار كبير للمغرب حيث اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية بأكملها الآن سيتوصل الصراع إلى حل قريبًا ومن ناحية أخرى من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، سيتم توليد فرص التجارة التي ستساعد في تعزيز اقتصاد المملكة.
اخواني العرب والمسلمون واخص شعب الجزاير اقول لمادا حكام الجزير يريدون فصل المغرب عن صحرءيه هل هادو يظنون انفسهم مسلمون وجيران اقول لشعبالجزاير هل سمعتم يوما اسرايل تعارض المغرب اليهود دولة دمقراطية اما انتم يا جزاير اعطو لشعبكم الحرية وتقرير مصيره الدي لازال تحت استعمار الجنرالات مند خرجت فرنسا في عهد١٩٦٣ اليس هدا ظلم وحق شعب لقبايل تتبجحون وتقولون التحرر يا جزاير حرريرو انفسكم قبل ان تنظرو الناس انكم يا حكام الجزاير ظلام ومنافقون وانتهازيون و تعرفون الحق وتكتمون الشهادة لكن الله في الوجود