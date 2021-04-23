نرجيس: "البام" حزب مشتت الأركان .. وأدرس عُروضا لانتخابات البرلمان

نرجيس: "البام" حزب مشتت الأركان .. وأدرس عُروضا لانتخابات البرلمان
صور: محمد السلاوي
الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:00

يكشف حميد نرجيس، أحد مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا الحوار مع هسبريس، أسباب عودته إلى العمل السياسي عبر بوابة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وسبب الخلاف مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.

ويقر الرجل القوي في منطقة الرحامنة، عبر هذا المنبر، بتلقيه العديد من العروض من أحزاب سياسية لخوض الاستحقاقات باسمها، موردا أنه بصدد دراستها قصد البت فيها في القريب العاجل.

ويقول نرجيس إنه أبلغ الأمين العام لـ”البام” بأن “الحزب مشتت الأركان”، وأن “العادي والبادي يعرف مدى ضعف الحكامة والترشيد وسوء تدبير الشأن العام الذي يعاني منه الحزب في السنوات الأخيرة”، مضيفا أن “المستقبل يخبرنا بما آلت إليه الأمور ما دمنا في بلد يؤمن بالمسؤولية والمحاسبة وسمو القانون”.

أنت واحد من مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة، لكن موضوع استقالتك من الحزب عاد إلى الواجهة بمناسبة الحديث عن انتخابات 2021

قدمت استقالتي من حزب الأصالة والمعاصرة في أكتوبر 2011، علما أنني كنت واحدا من أبرز مؤسسي هذا الحزب، وساهمت في وضعه على المسار الأول للسكة، وكان آنذاك شعار الحزب: ممارسة السياسة بشكل مغاير، بهدف خلخلة المشهد السياسي الذي كان يتسم حينها بالجمود.

وشهدت بداية الحزب وفرة في الإنتاج الفكري السياسي وبلورة سياسات عمومية تلبي انتظارات المواطنين بمساهمة ثلة من الكفاءات الوطنية، ثم هيكلة عصرية للحزب تتماشى مع توجهات نظامه الأساسي، ولكن بعد أحداث 20 فبراير 2011، بدا الحزب يزيغ عن الطريق التي رسمت له في البداية، وتخلى تدريجيا عن المبادئ والأدبيات التي اعتمدت عند تأسيسه، حيث بدت فيه مظاهر التحكم والانفراد بالقرارات، مما أثر على حيوية المكاتب المحلية والإقليمية واستقلاليتها.

وبعد مجهود جدي بمعية زملاء من المكتب السياسي آنذاك لتصحيح الوضع لكن دون جدوى، غادرت القيادة من ضمن آخرين غادروا الحزب أيضا.

عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، أثار مؤخرا مسألة وجود خلاف معكم وأنكم لن تترشحوا باسم الحزب

مبدئيا، ليس لي خلاف مع السيد الأمين العام، حيث لم يسبق لي أن ربطت معه علاقة لا شخصية ولا حزبية، ولم ألتق به إلا مرة واحدة بطلب منه لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالحزب بصفة عامة، وبترتيبات الالتحاق به بصفة خاصة.

زيادة على هذا، فالاختلاف في حد ذاته شيء طبيعي، وهو أساس العمل السياسي الديمقراطي، والاختلاف في المقاربة أو المنهجية هو أساس التقدم إذا كانت بطبيعة الحال القرارات تتخذ في إطار المساطر وفي احترام بنود القانون الأساسي للحزب، مع كامل الأسف هاته المقاربة غائبة تماما في الحزب.

أود التذكير بأنه خلال اللقاء الذي جمعني بالسيد الأمين العام، صارحته بارتساماتي وأدليت له ببعض المؤاخذات، ومنها أن الحزب مشتت الأركان، وأن العادي والبادي يعرف مدى ضعف الحكامة والترشيد وسوء تدبير الشأن العام الذي يعاني منه الحزب في السنوات الأخيرة، كما أكدت له أنه لا محالة المستقبل سيخبرنا بما آلت إليه الأمور ما دمنا في بلد يؤمن بالمسؤولية والمحاسبة وسمو القانون.

نحن على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، ما هي الأحزاب الأقرب إليك بعد البام؟

أولا، أريد أن أذكر أن العملية الانتخابية ما هي إلا وسيلة، والحزب ما هو إلا آلية، أما حميد نرجيس فحينما فكر في العودة إلى العمل السياسي، فهمه وهدفه واضحان: العمل من أجل الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يخص سؤالكم، توصلت فعلا في الأيام الأخيرة بعروض من بعض الأحزاب مشكورة، وأنا الآن بصدد دراستها قصد البت فيها في القريب العاجل.

على كل حال، تجتاز بلادنا حاليا ظرفا دقيقا يتسم بتحديات داخلية وخارجية صعبة تقتضي منا مواجهتها بالحزم والحكامة الجيدة وتعبئة شاملة لكل الطاقات، مما يستدعي مساهمة الجميع من زوايا مختلفة، بما فيها العمل الحزبي، قصد بلوغ الهدف المنشود.

الأصالة والمعاصرة الإنتخابات حميد نرجيس عبد اللطيف وهبي

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‫تعليقات الزوار

110
  • عنتاب بريك
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:05

    والله يلا استهزاء من ذكاء المغاربة عندما يقول سياسي “ادرس عروض الانتخابات “كاننا مع لاعب كرة يدرس عروض الاحتراف في فرق اخرى اذا مرتزق !!
    كلام فيه إهانة للناخبين !!
    فاين المبادء واين الالتزام واين الأخلاق ؟؟؟
    الحقيقة انهار كل شيء في هذا البلد وصارت الأمور تسير الى المجهول

    31
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  • تنغيري 2025
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:11

    ” مضيفا أن “المستقبل يخبرنا بما آلت إليه الأمور ما دمنا في بلد يؤمن بالمسؤولية والمحاسبة وسمو القانون”.هههه لو كان ما تقوله صحيحا ،لكان كل من يمثل احزابنا السياسية في المغرب وراء القضبان حاليا،ٱنذاء صدقت فيما تقول اما سياسة الكلام الفارغ فطفل لا يتعدى سنه عامين يعرف كيف يراوغ بالكلام،و ا قلنا ليكوم و والله لا صوتنا ولا نتخبنا شي جنس،هانتوما ها الصناديق ديالكوم،و اصلا نتوما رابحين رابحين واخ ميكون فالصناديق سوى اصواتكم،فمرحبا بكم في دولة الحق و القانون و المحاسبة.اصبحتم اضحوكة القرون.هههه

    9
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  • ا.ك
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:16

    يدرس العروض وكأنه لاعب كرة القدم يعني الامتيازات والفوارق بين الفرق والسيارة والسكن وغيرها …أما المواطن فيكفيه مشاهدته على شاشة التلفاز

    9
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  • Oujdi
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:19

    السيد المحترم
    منذ مدة و انت برلماني ، ما هي القيمة الاضافية ؟
    لا شيءٍ
    لم اراك يوما في البرلمان
    كن عفيف و عيب ان تريد اعادت نفس التجربة ذات المردودية الضعيفة

    كن لك الشجاعة مثل عمر بلفريج و اعتزل
    اذا كانت لديك مهارة في الاعلام ، ففيه الشيء الكثير اذا كنت فعلا قادر على الاعطاء

    اما حزبكم ، فلقد ولد معطوب منذ البداية
    كان فيه اصحاب الشكارة و البانديا و تجار القنب الهندي

    وهبي اراد ان يعطي وجها اخر للحزب ، لكن لا اظن انه سينجح ، لان الحزب بني على مصالح فقط
    هو في خدمة اصحاب الشكارة و ليس المواطن

    12
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  • كارثة عظمى
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:21

    واويلتاه مادا يقول هدا الصعلوك السياسي المؤسس لحزب ؟ لم يستحي يقولها مباشرة . اين المبادىء؟ هل لك ضمير؟ انت في سوق ؟ من دفع اكتر ينال العرض. لا حول ولا قوة الا بالله . خدوا المناصب والمكاسب واتركوا الوطن

    7
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  • قانون الصفقات الانتخابية والحزبية
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:24

    في زمن الأحزاب الحشيشية،من قانون القنب الهندي والحشيش الكولومبي،يوجد قانون خاص بالصفقات الانتخابية.الفصل الأول فيه مخصص للبيات الحزبي بعد الظفر بصفقات و مغانم المقاعد البرلمانية المخملية الحلواتية!الخروج من البيات قبل الموعد الانتخابي خيانة عظمى لهذا القانون العرفي المكتوب!الفصل الثاني هو التعدد الحزبي على شاكلة تعدد الزوجات والخليلات!الوجودية الحزبية هي قوة العيش الترحالي!الترحال هو الفياغرا الحزبية!من يكتفي بحزب واحد طيلة حياته تحوم حول فعاليته الشكوك!الفصل الثالث هو قبول كل العروض الحزبية قبيل الانتخابات!المهم هو البرلمان بأي ثمن و بأي لون!الفصل الرابع لا مكان فيه للمبادئ،للبرامج،للإيديولوجيا،للتمثيلية الشعبية!الكلمة العليا للشكارة والموزيط!الفصل الخامس هو الكوجيتو الحزبي:أنا في البرلمان؛ إذن أنا موجود!خارج البرلمان والحصانة أنا في حكم العدم المعدوم!الفصل السادس عداوة في الانتخابات؛ أخوة في المصالح؛ عداوة في الانتخابات؛أخوة في التطبيع!لون المصالح و لون التطبيع هو القاسم و الفيصل الانتخابي،النخبوي والنخبي!

    5
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  • العلمي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:26

    جد مضحك
    هذا برلماني او ممثل
    ينتظر عروض
    وسيدي باز
    لم افهم جيدا
    انت كنت برلماني و لم نراك يوما في غرفة البرلمان

    قالك ينتظر عروض
    اوّاه المستوى الذي وصلنا له
    قالك استاذ في التواصل
    اشك في ذلك

    6
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  • Soujih
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:30

    ترامب يدرس عرض الديمقراطيين للالتحاق بحزبهم.
    الجمهوريون يقبلون بالتحاق أوباما إلى حزبهم
    ميركل سوف تترشح باسم الحزب البديل من أجل ألمانيا.

    مهزلة……..

    6
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  • سعيد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:37

    معادلة ديال ميسة حبل وبونت عالي الهمة يعين وهبي ويعين اخنوش ويخرج خاله من البام لاعبين كثر والمروضض واحد

    0
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  • مراد اكادير
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:39

    يجب على مؤسسي الحزب الرجوع من اجل قيادة الحزب ووضعه على المسار الصحيح و انقاده من هدا الأمين العام الوهبي الدي لا يعرف مادا يريد و هو في الأصل لا يفهم السياسة و الدي ساعده في عضويته البرلملنية عمال شركته صورميد ونحن نعرف كيف مرت الانتخابات البرلمانية في منطقتنا و الخطأ الفادح للبام هو تولي هد الشخص الأمانة العامة و كان المغاربة ينتظرون من هدا الحزب الشيء الكثير و لكن للأسف مع هد الشخص لا أضن

    0
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  • عبدالصمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:40

    ماذا قدم عبد اللطيف وهبي لإقليم تارودانت الذي ينتمي نحن أبنا تارودانت معمرنا شفنا هاد السيد الا فوقت الإنتخبات

    0
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  • Laila
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:40

    نتا واحد الراجل ليمعندوش مصداقية تا قربو الانتخابات عاد وليتي دوي اين كنت شحال هادي

    1
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  • احمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    صعيب انك تكذب على الناس طول الوقت، وهبي مكانش فالمستوى اللي حطوه فيه ساكنة ديال تارودانت

    0
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  • ahmed
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    سير اواهبي شوف ليك مادير لراسك بلاصتك ماشي في السياسة تكون شي حمال فشي سوق حسنلك من هذ الذل لينتا فيه

    0
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  • Medo
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    0
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  • Hassan
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    بالله عليك اسي وهبي واش معندكش الوجه علاياش تحشم، هدشي راه عيب و عار

    0
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  • ayoub
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة .. و تا سييييير اوهيي ريحتك عطات

    0
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  • Khalid
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    اكبر منافق فالسياسة المغريبة واكبر حلايقي هوة هد وهبي عندو جوج وجوه سير الله يمسخك داكشي باش كاتخدعو الشعب النيفاق والكدوب

    0
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  • Safa
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:41

    وهبي ااكذيذيب باقي مهذاك الله طالقها على الناس فرمضان الله يعفو عليك

    0
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  • الياس
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    احسن انجاز لوهبي فهاد الولاية هي أن الناس عارفين الحقيقة ديالو

    0
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  • hanan
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    وهبي شخص انتهازي يعبد كرسي السلطة لا تهمه إلا مصالحه الشخصية كأغلب أعضاء حزبه.

    0
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  • Walud
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    وهبي وقح كيبان غير فوقت الانتخابات فين عمرو عرف ناس تارودانت

    0
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  • Simane
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    فقدنا فيك الثقة اوهبي نتا تابع غير المصالح ديالك مالك متخرج دوي من شحال هاذي

    0
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  • ايت القاضي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    سي وهبي واش عندك شي حاجة تفيدنا بيها فتارودانت اولا غي مسخيتيش بالكرسي ديالك عليها كاتبين مرة كل 5 سنين

    0
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  • محمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    السيهم حميد وهبي عاد طفات عليه الشمعة مسيكين كان ناعس هادي 5 سنين و عاد بانت ليه سياسه و الناس فين كنتي هادا شحال ، باز

    0
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  • حسن
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    اتمنى ان يكون وهبي عبرة لمن يعتبر، و اعطي التيساع للسياسة

    0
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  • asma
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    0
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  • Fati
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة

    0
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  • Imane
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:42

    هانتوما على الكذيذبب د وهبي واسير المنافق باراكا ماضحك على الناس

    0
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  • Kltouma
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    المغاربة عياو من المنافقين و الكذابة و أصحاب الوعود الكاذبة اليوم بغينا شخص لي يمثلنا و يدافع علينا بمصداقية ماشي لي غاب 5 سنين عاد جاي يسول و يحبوو كأن شئ لم يكن

    0
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  • عادل
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    بحال وهبي هما اللي تيخرجو على البلاد من نهار خرجو النتائج، حتى اقربوا عاوتاني الانتخابات

    0
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  • Hind
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    هذا وهبي منين شاف الحزب متعو مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي اربعة المنافقين

    0
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  • omar
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    كلشي عاق و فاق غير قربو تاني الانتخابات كتبانو بحال جراد واهبي شخصية فاشلة في السياسة

    0
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  • نجوى
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    وهبي ما هو الا شخص انتهازي واستغلالي يستغل الناس والمواقف

    0
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  • حبيبة
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    هااد وهبي حميد ممثل مسرحي خطير ، مع اقتراب الانتخابات و عاد جاي يقرا زبوور على الناس ، ايوا الله ينعل لي ميحشم

    0
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  • Mouna
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل

    0
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  • Imane
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:43

    الكذيذبب د وهبي واسير المنافق كnاضحك على الناس الله يهديه

    0
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  • هشام
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    مع من حنا.. وهبي كثرة الهضرة و العمل الله اجيب و هيهات هيهات

    0
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  • safa
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    واهبي كان خداع للشعبيه ومدار والو في إقليم تارودانت

    0
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  • خالد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    ناري على كماره عند هاد وهبي باغي يدير فيها بطال و يبيبن لينا حداگتوو وهوا خدا جمل بما حمل

    0
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  • Salma
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    الميدان هو من يحكم و المغاربة على علم تام بمن يجوب ارض الوطن شرقا و غربا شمالا و جنوبا بارادة قوية و عزم لخدمة المواطنين و مصالحهم و بمن هو مستلقي في منزله و يعيش من معاش الدولة و من اموال الفقراء امثال وهبي!!

    0
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  • حميد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    اش كتسنا من واحد نائب برلماني غائب من اقليم تارودانت و معمرووا مدار شي مبادرة لابناء اقليمه و دابا بغا اعلمهم السياسة

    0
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  • Mona
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    واش فراسك بحال واهبي ا اللي خرجو على أكادير او تارودانت شلاهبي

    0
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  • علي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    بغينا غير عمل صالح واحد دارو وهبي و تحسب ليه فتارودانت

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  • Silia
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    كذااب و من لايعرفك اصلا تفضحتي و كولشي ولا عارفك كتخرج دوي غي لكانت عندك شي مصلحة

    0
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  • كمال
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    والو اسي واهبي مدارلينا والو غير ضحك على الوقت الله ياحد فيه الحق

    0
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  • Karima
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:44

    قهرتينا اسي وهبي اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد المغاربة كرهوك ديال بصاح

    0
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  • مريم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    الساكنة عاقو و فاقو و لا احسب انك غادي تديرها بيهم عاوتاني اسي وهبي

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  • خالد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    الحقيقة كالنور لا تخفى الناس عاقو افاقو عاد بنتي انت

    0
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  • Souad
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    وهبي أكبر منفاق قهرتينا بالكدوب خرجتي على المغرب او مزال زايد فيه

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  • Khaoula
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    هدفك المصلحه الشخصية انا أقول لسي وهبي أن الشعب المغربي عاق و فاق و فهاد الزمان لي قاري و لي مقاريش الكل أصبح وااعيا بحقيقتكم لا أقل و لا أكثر و غير رجع نعس حسن لك

    0
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  • Imad
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    اخر وااحد نسمع ليه ولا نتيق فهضرتو هو نتا با اكبر المنافقين

    0
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  • امين
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    البلاد محتاجة لناس لغادي إضحيو من اجليها و من اجل مصلحة الوطن

    0
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  • الهام
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    وهبي حرگ وراقو و كيقلب إغطي على مشاكيلو من خلال مهاجمة الأحرار و تسفيه نجاح مسار الثقة.

    0
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  • الطنز البنفسجي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    لعمري هذا من الخذلان وعدم التوفيق من الله أن يقول هذا الشخص بدراسته للعروض المقدمة..
    نعلم أن قبة بر الأمان مجرد مجمع للانتهازيين.. ولكن أن يجهر المرء بذلك.. فهذا أمر عجاب ويطعن في مصداقية التبعية السياسية.
    نبشركم نحن أيضا بأن من سينتخبكم هم فقط زملاءكم في الاحزاب وأهلكم واصدقاؤكم الذين هم أمثالكم.. أما نحن فعفى الله عما سلف.. توبة نصوحا إن شاء الله.

    0
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  • محسن
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    الله أعطينا الصبر مع هاد الناس.. نماذج وهبي هما اللي عطاو صورة سلبية عن السياسيين

    0
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  • Zayna
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    التغيير وإعطاء الفرصة للكفاءات. باراكا من التخرميز ديال وهبي

    0
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  • مينة
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    من بعد 5سنين جاء دور وهبي ليلعب دوره في المسرحية المضحكة العجيبة ،

    0
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  • Badr
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:45

    نحلف عليها وانا صايمة بلي كونت مكانت عندك مصلح فهادشي متخرج دوي

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  • حمزة الروداني
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:46

    وهبي أصبح خائفا على ان يفقد مقعده البرلماني بتارودانت الشمالية …لان الاحرار إستقطبوا معظم رؤساء الجماعات بها …. لذلك يهاجم بلا حدود

    0
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  • mohmed
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:46

    وهبي رجل سياسي فاشل الله يعطيننا وجهااك يا السعاي

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  • هشام
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:46

    عبد اللطيف وهبي نمودج للرجل السياسي الذي أفقد الموطن المغربي الثقة في السياسة و السياسيين

    0
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  • Fadwa
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:46

    وهبي من نهار عرفناه و هو تابع مصلحتو الشخصية فينمة بانت ليه شي ختجة تقدر تنفعو تلقاه شخص انتهازي و غير مسؤول لا هم لديه سوى مصالحه و طالقها على الناس فينما يقربو الانتخابات يطلقها عليهوم

    0
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  • علي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:46

    صحاب الشكارة و اصحاب مصالحهم والاتجار بالدين بداو يخرجو فين كنتي هاد المده كاامله اسي وهبي ، ناس تارودانت كيطلبوو منك شرغ غاا رجع .

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  • محمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    هاذ وهبي خمس سنين و هو في خبر كان داخل مجلس جهة سوس ماسة عاد اليوم تفكر بلي عضو داخل هاذ المجلس و حتا حنا ناس تارودانت غادي نقولو ليه ان شاء الله غادي نساوه فهاذ الانتخابات لي جايا

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  • Nadine
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    وهبي قدم للناس الوعود الكاذبة من غير هادشي مكاينش الله يعفو علينا من هاد الماركة وخلاص

    0
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  • Med
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    وهبي مزال معفا عليك الله من هذا تشلاهبيت رمضان هذا تقى الله

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  • حسن
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    عبد اللطيف وهبي و غيره من روؤساء الاحزاب السياسية غيرين على مواجهة حزب التجمع الوطني للاحرار بالعمل لذلك يلجأون الى نهج الخطاب الشعبوي التبخيسي

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  • ابراهيم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    وهبي أكبر استغلالي شفنااه فتااريخ السياسه ، جااهل و حرااييمي لي غنقولو ليك راه فيك خنزتي دنيااا.

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  • Amal
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    هذا وهبي شفتو كيتحل ليه الفم غير فاش كيقربو الانتخابات دير خير فراسك او خدم شوية او هنينا من صداعك

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  • عبد العالي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:47

    سي وهبي خاصو إقاد غير الحزب ديالو أولا داخليا او يستمع للمناضلين ديالوا عاد عندو الحق إنتاقد الأحزاب الأخرى

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  • عماد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    سي وهبي اين كنت 5سنوات هادي واش يلاه تفكرتي السياسة والانتخابات قبح الله سعيك

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  • احلام
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    لمادا تضهر هده النمادج كلما قربت وقت الانتخبات الم تستحي اسي وهبي فين كنتي هده سنين فين كنتي باش تهضر على شحال من حاجة كتعاني منها ساكنة تارودانت ولى قضيتي الغرض وغبرتي

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  • Karim
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    كون كنتي كتخدم كتر مكتهضر تمشي بعيييظ مي الفم ماضي او دراع كادي الله يعفو

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  • سهيل
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    الثمثيل لا أقل ولا أكثر  كان وزراء اتحاديين والاستقلاليين يقولون اكثر وعندما وصلوا القمة ضربوا الطم نفس الشئ مع العدالة والتنمية ومع الأصالة والمعاصرة العماري وبن شماس،

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  • عماد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    وهبي انت ورقة محروقة بإقليم تارودانت كانت عندك فرصة انك تقدم ولو القليل للتلك المنطقة ولكن لاسف الشديد هادا هو حال الدكاكين السياسيةة

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  • سومية
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    لاهبي مكيحشمش بدل ميقولنا واهضر على انجازات لدارها ولفادبها الصالح العام كيخرج افقه علينا بالهضرة الخاوية

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  • فريد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    وهبي سحابليه واش الوقت مازال هبيلة و اسي وهبي راه الناس فاقة و عاقة و مغاديش دوزها عليهوم مازال

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  • Hasan
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:48

    حق الله ايلا انا حشمت بلاصتك قهرتينا بالكدوب او مزال ما بغيتي تحشم غير كيقربو الانتخابات كتولي غير ترگع

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  • كريم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    وصل موسم الشلاهبية بدااو يباانو واحد وااحد منهم وهبي المنافق لي بزاف عليه السياسه .

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  • حاتم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    فضائح عبد اللطيف وهبي لا تعد و لا تحصى و اخيرها استيلائه على أراضي قصبة الكلاوي بالقوة و بدعم رئيس جماعة تاليوين

    0
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  • jamal
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    يالله باغي تبان فينك شحال هادي ولا قربو الانتخابات كتبانو واحد بواحد لي باغي إخدام كيوجد 5سنوان قبل متشي 5 اشهر للانتخابات

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  • Brahom
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    وهبي لن تنال شيء عاقو وفاقو بقوالبك وتحرميات ديالك سلات ساعتك اسي وهبي

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  • Samir
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    وهبي اكبر منافق او اكبر انتهازي مكتمرگش والله قهرتينا بالكدوب او التخلويض الله ياخد فيك الحق

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  • احمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    يجب على ساكنة مدينة تارودانت الاستعانة بهذا الغياب والسؤال المطروح والاهم اين كان طيلة 5 سنوات

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  • طارق
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:49

    وهبي لم و لن يقدم أية اضافة للبلاد لأنه لا يجيد أي شيء من غير الكلام فقط أما الاعمال فلا شيء يذكر سوء أنه كل  5 سنوات يشكي و يبكي على ساكنة اقليم تارودانت من أجل كسب مقعد في البرلمان

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  • Hafsa
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    سي وهبي حقيقتك بانت كلشي عاق بيك ضحكتي على ناس او ستغليتهم ف الاخير ما شفنا منك والو

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  • امير
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    نحن نعرف من يخدم الضالح العام ومن متطفل على السياسة حنا مخصناش لكيخرج كيهضر على الخصوم للسياسين بوجح وقح حنا خاضنا لخدم بالمعقول واسي وهبي من هاد النمادج المتطفلة على السياسة

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  • Saad
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    عبد اللطيف وهبي برلماني فاشل اقليم مقدرش انه يدافع عليه وتواصل مع ساكنته حتى اليوم عاد جاي يطلب فساكنته يصوتو عليه تبا لك ولسياستك

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  • Abde
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    وهبي تبارك الله عليك عندك 66 وجه فاش كتبغي حاجتك كتركب وجه او فاش كتقدي الغراض كتسيف شعب عاقو بيك غير ضرك علينا زلافتك او هنينا

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  • اسماء
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    نحن كمواطنين مغاربة لا نريد امتال وهبي رجل الكل يعرف سمعته ضحك على ساكنة ترودانت بالوعود اىكادبة ومشفنا والو

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  • [email protected]
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    يبدوا ان الانتقالات الصيفية الحزبية ستبدأ عما قريب في إطار جر حبل المصالح ،و جمع أكبر عدد من أصحاب الشكارا و ذلك تماشيا مع الظرفية التي يعيشها العالم الذي يتوجه نحو الرأسمالية المتوحشة و ضرب الطبقة المتوسطة و الفقيرة أو بالأحرى قتلها ….و لكم كامل الإحترام و التقدير.

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  • سمعون
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    السي وهبي من الأحسن تبعد على السياسة حيت بزااف عليك و لا تفقه فيها شيئ

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  • جمال
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:50

    الشبكة كتعيب الغربال كتقول ليها بوعينين كبار أرى بعدا نتا اسي حميد نتحسبو معاك هو الاول علاش عمرك محضرتيش لادورات ديال مجلس الجهة و فين داكشي باش وعدتي ناس تارودانت

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  • Simo
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:51

    هذا وهبي والله مكيحشم باز اخويا لوجهك انا نكون بلاصتك نحشم نهضر نفاق او الكدوب كتعطيهم قتلة

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  • محمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:51

    و الله ماكاين ليكره الشعب فالسياسة قد هذا عبد اللطيف وهبي كينعسو فالمناصب ديالهم 5 سنين كاملا و غير اقربو الانتخابات و يبداو ابكيو على الناس و انتقذو فالاعمال الاخرين

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  • هشام
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:51

    وهبي انسان منافق و كذاب و معندوش ضمير بحالو هما لي وسخو بالسياسه

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  • Hana
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:51

    هذا وهبي مزال متقظاو ليه الحجرات كل مرة جاي بتخربيقة جديدة كتبان غير فاش كيقربو الانتخابات

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  • عمور
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:51

    أي يحزب يريد البوز السياسي و الإعلامي يضرب في احزاب اخرى ، وهذا ان دل على شيء فيدل على أنه ضعيف

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  • Aicha
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:52

    وهبي نكون بلاصتك نحشم ندوي هلكتينا ب الهضرة الخاوية غير كيقربو الانتخابات كتجي تنفخ او تفش علينا هنا

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  • سفيان
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:52

    المعادلة الوهبية = 6 اشهور من الانتقاذات و التحايول و النفاق تساوي 5 سنة من الراحة و السياحة دون تحقيق أي نتائح ايجابية تحسب لهما

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  • حميد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:52

    حزب الاضالة والمعاصرة حزب فاشل وسي وهبي اكبر دليل شخض انتهازي الفرص ومنافق كبير

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  • مريم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:52

    سبحان الله مرة استقالة ا مرة كترجع واش هادي طريقة جديدة نهجها حزب الندالة والرجعية لاستعطاف الشعب

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  • فاطمة
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:52

    موعدنا صناديق الاقتراع لرد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي فقد كنت الخطأ الوحيد اسي وهبي اللذي ارتكبه بعض المغاربة سامحهم الله و حاسب عليه الجميع

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  • احمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:52

    احزاب مشرفين وكاينين احزاب خرجو على الوضع بحال البام حشومة متل هده الاحزاب تسير امور البلاد فيها اخاص انتهزين وكيخدمو غير مصالحهم

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  • كريم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:53

    وهبي بحال كاع مسؤولين ديال البام كيوهمو المواطنين وكيوعدهوم بوعود كادبة وفوقت الجدية مكاين شي بحال هاد النمادج لخلاو المغاربة افقدو التقة فالسياسة

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  • Houmanr
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:53

    وهبي اكبر منافق عرفه التاريخ المغربي هو لغادي اخىج على حزب البام

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  • اشرف
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:54

    البام وهبي رجل ليس اهل السياسة ولا يمتلها يستخدم اساليب بخيسة ليس هكدا تكون السياسة النزيهة

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  • زهرة
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:54

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

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  • Faty
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 23:54

    وهبي فاشل راس مالو غير الهضرة فقط بحال العيالات حتى واحد مكيحملو ومنبوذ في تارودانت

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