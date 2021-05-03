نزار بركة يترشح لأول مرة في دائرة العرائش
هسبريس من الرباطالإثنين 3 ماي 2021 - 22:25
كشف مصدر مقرب أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قرر خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في دائرة العرائش، شمال المغرب.
وسيخوض بركة الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 في أول تجربة له في مساره السياسي، وهو تحدٍّ يواجه كبير الاستقلاليين الطامح إلى رئاسة الحكومة.
وقرر بركة خوض التجربة في الدائرة التي نجح فيها الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال عباس الفاسي، باعتباره واحدا من العائلات المنتمية للإقليم، كونه سليل قبيلة بني عروس.
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فقط التهافت والهرولة من اجل الريع والامتيازات اللامتناهية دون محاسبة لان الجميع يعلم ان منظومة التحكم هي التي تقرر وتتحكم في كل شيء وتعتبر المواطنين مجرد رعايا والمنتخبين مجرد مرافقين ومصفقين ومنبطحين اما غير ذلك فمجرد مسرحية بكومبارس يلعبون دور البرلمانيون والوزراء والحكومة وهذه العملية تعتبر من اكبر الاهانات التي يتعرض لها الشعب بشكل دوري !!
الشعب يغرق في الفقر والبطالة وانهيار البنيات والخدمات والطرف المتحكم يتعنت في اقامة مسرحية الانتخابات الصورية !!
اغلب الاحزاب مرت بالحكومات المتعاقبة وساهمت في تدمير البلد وإفقار الشعب فماذا يمكن ان تقدم الان
هذه الدائرة التي كان يتقدم فيها للإنتخابات عباس الفاسي. وهي التي “نجح” فيها هذا الأخير قبل تحمله الوزارة الأولى.
وخا يترشح في فكيك على حساب القاسم الانتخابي راه دايز مادام هوا وكيل اللائحة
كنت أنتظر أن يترشح بالجماعة القروية الزحيليكة عدد سكانها 50.000 نسمة إستفاذت كثيرا طبلة 25 سنة، منذ 1995/1996, من الريع السياسي.
فظل الرجل، حفيد سيدي علال الفاسي رحمة الله عليه صاحب نداء “من أين لك هذا ؟”، الترشح باقليم العرائش عدد سكانه 500.000 نسمة أي 10 مرات الكتلة الناخبة تقريبا مقارنة مع البلدة الأولى !.
أتمنى له التوفيق ومنصب رئيس الحكومة المقبلة حتى يستطيع تجميد نداء “عفا الله عمل سلف” وتنزيل وصية جده وحمة الله عليه “من أين لك هذا ؟”.