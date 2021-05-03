نزار بركة يترشح لأول مرة في دائرة العرائش

كشف مصدر مقرب أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قرر خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في دائرة العرائش، شمال المغرب.

وسيخوض بركة الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 في أول تجربة له في مساره السياسي، وهو تحدٍّ يواجه كبير الاستقلاليين الطامح إلى رئاسة الحكومة.

وقرر بركة خوض التجربة في الدائرة التي نجح فيها الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال عباس الفاسي، باعتباره واحدا من العائلات المنتمية للإقليم، كونه سليل قبيلة بني عروس.