نزهة تنتهي بمصرع طفل غرقا في سد الوحدة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، الجمعة، من انتشال جثة طفل، يبلغ من العمر 13 ربيعا، من حقينة سد الوحدة بعد أن لقي مصرعه غرقا، بالمقطع المائي المجاور لمركز الورتزاغ بإقليم تاونات.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن الطفل الهالك، الذي ينحدر من دوار القلة بجماعة اجبابرة المجاورة، كان بصدد القيام بنزهة إلى حقينة سد الوحدة، رفقة ابن عمه، الخميس، الموافق لأول أيام عيد الفطر، قبل أن يلقى حتفه غرقا بعد محاولته السباحة في مياه الحقينة.

وبينما تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي الورتزاغ تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.