نسبة التعافي المؤكد من فيروس "كوفيد-19" تصل إلى 93,2 في المائة

زاد عدد الحالات التي تعافت من “كوفيد-19” بالضعف عن الحالات التي تأكدت إصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية، اذ بلغ مجموع المتعافين 2530 مقابل 1171 إصابة خلال الفترة نفسها.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة فقد أصيب 3,2 من كل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما وصلت نسبة التعافي المؤكد من الجائحة إلى 93,2%، مقابل 1,7% كنسبة فتك بعد وصول الوفيات إلى 7452 في المجموع.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات اللائحة الخاصة بالإصابات الجديدة بـ381 حالة؛ منها 286 في الدار البيضاء و37بالجديدة و22 بالمحمدية، و11 بالنواصر و9 ببرشيد و6 بمديونة، و6 ببنسليمان و4 في سطات.

جهة طنجة تطوان الحسيمة رصدت فيها 215 حالة؛ منها 93 بطنجة أصيلة و41 بالحسيمة و29 بتطوان، و23 بالمضيق الفنيدق و18بالعرائش و9 بشفشاون و2 بوزان.

من جهة أخرى، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 145 حالة بـ41 إصابة جديدة في سلا و36 بالصخيرات تمارة و27 بالقنيطرة، و19 على مستوى الرباط و10 بسيدي سليمان، و6 بالخميسات و6 في سيدي قاسم.

جهة سوس ماسة عرفت 120 حالة إضافية؛ منها 64 باكادير إدوتنان و22 بانزكان آيت ملول و11 بتارودانت، و10 باشتوكة آيت باها و9 بتزنيت و4 بطاطا، فيما سجلت جهة مراكش آسفي 79 حالة؛ 36 بمراكش و20 بالصويرة، و9 بقلعة السراغنة و5باليوسفية، و5 بالرحامنة و4 بشيشاوة.

جهة الشرق شهدت 63 حالة مستجدة؛ منها 24 بالناظور و17 بوجدة انجاد و16 ببركان و3 بتاوريرت، و2 بالدريوش و1 بجرادة، وبجهة بني ملال خنيفرة تأكدت 54 حالة؛ منها 26 بالفقيه بنصالح و12 بأزيلال، و8 بخنيفرة و7 بخريبكة و1 ببني ملال.

في جهة فاس مكناس تم إحصاء 43 إصابة أخرى، منها 17 بفاس و10 بصفرو و8 بمكناس، و5 في تازة و3 ببولمان، وبجهة كلميم واد نون 37 حالة؛ منها 15 بسيدي افني و12 بطانطان و10 بكلميم.

وسجلت جهة الداخلة وادي الدذهب 18 حالة كلها بوادي الذهب، بينما عرفت جهة العيون الساقية الحمراء 10 حالات، 5 بالعيون و5 ببوجدور، فيما ارتبطت جهة درعة تافيلالت بـ6 حالات، موزعة على 5 في ميدلت و1 بالرشيدية.