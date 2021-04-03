نسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بالجائحة تبلغ 13,3% في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.348.995 شخصا؛ فيما استفاد 3.891.875 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 575 شخصا، بعد إجراء 14.348 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 569 شخصا، ورصدت 7 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 29 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 419 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 في المائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 في المائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية في المغرب بأن نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13.3 في المائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.6.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 405 حالات، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 62 حالة، وجهة مراكش آسفي 26 حالة، وحصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة، وجهة الشرق 15 حالة.

فيما سجلت جهة سوس ماسة 13 حالة، ودرعة تافيلالت 11 حالة، وجهة فاس مكناس 7 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 5 حالات، والعدد نفسه بجهة العيون الساقية الحمراء؛ في حين سجلت جهة كلميم واد نون 3 حالات.