نسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بالجائحة تبلغ 13,3% في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.348.995 شخصا؛ فيما استفاد 3.891.875 شخصا من الحقنة الثانية.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 575 شخصا، بعد إجراء 14.348 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 569 شخصا، ورصدت 7 وفيات.
وسجلت مصالح وزارة الصحة 29 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 419 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 في المائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 في المائة.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية في المغرب بأن نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13.3 في المائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.6.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 405 حالات، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 62 حالة، وجهة مراكش آسفي 26 حالة، وحصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة، وجهة الشرق 15 حالة.
فيما سجلت جهة سوس ماسة 13 حالة، ودرعة تافيلالت 11 حالة، وجهة فاس مكناس 7 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 5 حالات، والعدد نفسه بجهة العيون الساقية الحمراء؛ في حين سجلت جهة كلميم واد نون 3 حالات.
بغيت نعرف النسبة ديال مستشفى مولاي عبدالله بسلا فهد النسبة ديال 13 في مائة حيت فين ما مشا شي واحد تيقولوا ليه كومبلي وسير دير طيسط فسبيطار الحومة الي عامر غا مشاش واش هد المستشفى فيه شي دعوة مكين لا مراقبة ولا محاسبة سبيطار جديد سكانير والرديوات ديما خاسرين بغيت نعرف فين جا داك السبيطار ديال مولاي عبد الله بسلا الي كنشفوه فتلفازة
كل عام وكرونا بخير……ولفاتنا مسكينة الله غالب…نحن المغاربة معروفين بالكرم وحسن الضيافة …حشومة نجريو عليها فعواشيييييير….ههههههه
سياسة خلق الفوضى و ايجاد الحل لا افهم هل هذه الحكومة تعتقد انها تتعامل مع شعب قاصر ام ماذا ان كانت لكم نية في اغلاق شامل خلال رمضان فلما لا تكونو صريحين مع الشعب و تعلموننا بدون مرواغة و بدون اختلاق مبررات واهية نتفهم حساسية المرحلة فنحن نعلم ان كل الدول تعاني جراء هذه الجائحة و لكن سياسة التعتيم على الارقام الحقيقية قبل رمضان من اجل سواد عيون المجتمع الغربي لنيل بعض التصريحات الايجابية لجلب بعض الاستثمارات فهذه اساليب قديمة و مستهلكة و لا تنتهي الا بعواقب وخيمة على الاقتصاد و العباد
هادي شهر وانا كيبان لي هاد الرقم دالملحقين مابغا يتزعزع
وصلنا للimmunité collective بكري
ارقام مميزة وغير مخفية مقارنة مع التشديد و الغلق الدولة كتخسر و الشعب كيخسر والأمراض النفسية كولشي ولى مريض ليكتهضر معه كتصيبو معصب وكيترعد فين غدين بينى شوية درحمة بالعباد