نسبة ملء السدود تبلغ 38.8 في المائة بالمغرب

بلغ منسوب السدود على المستوى الوطني 6057.2 مليون متر مكعب، حتى 8 يناير الجاري، مسجلا بذلك نسبة ملء تقدر بـ38.8 في المائة، مقابل 7681.6 مليون متر مكعب (49.3 في المائة) خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وحسب معطيات حول الوضعية اليومية لـ63 سد نشرها تطبيق “موردام” التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد التساقطات المهمة التي تعرفها المملكة، بلغت خمسة سدود مستوى قياسيا بمعدل ملء بـ100 في المائة.

ويتعلق الأمر بسد الشفشاون الذي انتقل من 97.1 في المائة في 8 يناير 2020 إلى 100 في المائة خلال التاريخ ذاته من السنة الجارية، وسد إيمي الخنك (من 61.8 في المائة إلى 100 في المائة) في حين حافظت ثلاثة سدود (سد النخلة وبوهودة وسيدي سعيد معاشو) على نسبة الملء بـ100 في المائة التي كانت قد بلغتها خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، انتقل سد الوحدة (إقليم تاونات) من 59.2 في المائة (بـ 2085.4 مليون مكعب في 8 يناير 2020 إلى 54.2 في المائة بـ 1909.9 مليون مكعب) خلال نفس اليوم من سنة 2021، وسد المسيرة (إقليم سطات) بـ464.2 مقابل 317.4 مليون مكعب (انتقل من 17.5 إلى 11.9 في المائة).

كما سجل سد بين الويدان (إقليم أزيلال) 242.1 مقابل 507,0 مليون مكعب أي من 41.7 إلى 19.9 في المائة، وسد إدريس الأول (إقليم تاونات) بـ665.5 مقابل 934.5 مليون مكعب (من 82.7 إلى 58.9 في المائة)، وسد وادي المخازن (إقليم القنيطرة) بـ609.2 مقابل 648.7 مليون مكعب (من 96.4 إلى 90.5 في المائة).