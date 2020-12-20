نسخة كهربائية من فورد Mustang

كشفت شركة فورد النقاب عن نسخة كهربائية من أيقونتها Mustang، والتي تختلف عن الموديل التقليدي من حيث الهيكل بشكل كامل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الجديدة، والتي تحمل الاسم Mach E، تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة من خلال التخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وتطل كهربائية فورد الجديدة بطول 4.71 متر، كما تسع لخمسة ركاب و402 لتر في حيز الأمتعة، والتي قد تصل إلى 1420 لتر فضلا عن 100 لتر إضافية في المقدمة، وذلك بفضل قاعدة عجلات بطول 3 متر كما تتمتع القمرة بشاشة لمسية ضخمة مع القليل من المفاتيح والأزرار، حتى أن فورد استبدلت مقابض الأبواب بالمستشعرات.

وتقدم فورد للسيارة بطارية قياسية سعة 76 كيلووات ساعة، وأخرى سعة 99 كيلووات ساعة بمدى سير يتراوح من 400 إلى 610 كلم.

وتتوفر للنسخة Mach E مجموعة من المحركات الكهربائية، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 198 كيلووات/269 حصان و258 كيلووات/346 حصان.

وتتراوح قيم تسارع السيارة، التي تزن 2.2 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س من 1ر5 ثانية إلى 6.2 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 180 كلم/س.