نشاط يحسس تلامذة بمخاطر الطريق في خريبكة

احتضنت مدرسة القدس الابتدائية بخريبكة، الأربعاء، نشاطا للتوعية والتحسيس بمخاطر الطريق، نظمته جمعية نعمة للتربية والثقافة والتنمية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، وشرطة المرور التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي، وذلك احتفالا باليوم الوطني للسلامة الطرقية.

وتضمن النشاط التحسيسي تقديم عرض من طرف ضابط أمن، تطرق من خلاله إلى سبل تأمين الطريق لفائدة الطفل بين البيت والمدرسة، إضافة إلى تقديم درس نموذجي في الهواء الطلق عبر تجسيد فضاء طرقي وتشخيص التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأطفال من حوادث السير.

وكان للإسعافات الأولية حضور في اللقاء التوعوي، من خلال مجموعة من النصائح التي قدمها عبد الحميد زنيدي، رئيس الجمعية الفوسفاطية لحفظ الصحة والسلامة، لفائدة التلاميذ والتلميذات، خاصة ما يرتبط بالإسعافات الأولية في حالة وقوع حادثة سير.

وبموازاة مع الأنشطة التحسيسية، كان للتلاميذ والتلميذات موعد مع فقرات ترفيهية مختلفة، من بينها الرسم والتلوين والمسابقات الثقافية والترفيهية، مع تقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني والموسيقى المرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع السلامة الطرقية، وذلك تحت إشراف الفاعل الجمعوي عماد جعيطة.

واختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية للمشاركين والمؤطرين، وذلك بحضور ومشاركة قائد الملحقة الإدارية الثالثة، ومدير المؤسسة التعليمية وطاقمها التربوي، وأعضاء جمعية نعمة للتربية والثقافة والتنمية بخريبكة.