نشرة إنذارية .. طقس بارد يعم مناطق في المملكة

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية، أن مجموعة من المناطق ستعرف طقسا باردا يومي الخميس والجمعة، حيث ستتراوح بين (2– / 6–) درجات و(2/ 11) درجة.

وأوضحت النشرة الإنذارية أن العمالات والمناطق المعنية بهذا الطقس البارد هي الحوز، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بولمان، شفشاون، شيشاوة، فكيك، كرسيف، إفران، جرادة خنيفرة، ميدلت، تاوريرت، إضافة إلى المرتفعات التابعة للرشيدية ورزازات وصفرو وتارودانت وتازة وتتغير.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة نسبيا متدنية (3 / 1 -) منتظرة يوم غد الأربعاء على المرتفعات التابعة لأقاليم إفران، بولمان، ميدلت، بني ملال، أزيلال، تتغير، الحوز، شيشاوة، كما يتوقع انخفاض جديد في درجات الحرارة، يومي الأحد والإثنين القادمين بالمرتفعات والهضاب العليا.