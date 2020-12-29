نشرة إنذارية .. طقس بارد يعم مناطق في المملكة

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية، أن مجموعة من المناطق ستعرف طقسا باردا يومي الخميس والجمعة، حيث ستتراوح بين (2– / 6–) درجات و(2/ 11) درجة.
وأوضحت النشرة الإنذارية أن العمالات والمناطق المعنية بهذا الطقس البارد هي الحوز، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بولمان، شفشاون، شيشاوة، فكيك، كرسيف، إفران، جرادة خنيفرة، ميدلت، تاوريرت، إضافة إلى المرتفعات التابعة للرشيدية ورزازات وصفرو وتارودانت وتازة وتتغير.
وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة نسبيا متدنية (3 / 1 -) منتظرة يوم غد الأربعاء على المرتفعات التابعة لأقاليم إفران، بولمان، ميدلت، بني ملال، أزيلال، تتغير، الحوز، شيشاوة، كما يتوقع انخفاض جديد في درجات الحرارة، يومي الأحد والإثنين القادمين بالمرتفعات والهضاب العليا.
درجة الحرارة كم هيا في المنطقة الملكية
هدا وقت البرد الله يرحمنا اليالي دخلات الجمعة الي فاتت يحسن عوان المساكن لي بالشارع وسكان جبال الاطلس
اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين.
أصعب الأجواء الباردة هي التي تكون في المدن الساحلية وخاصة الدارالبيضاء تجد 8 درجات فوق الصفر مثل السم يسري في الجسد..فكيف الحال اذا نزلت تحت الصفر؟
الله يجزيكم ويرحمكم ويرحم الوالدين، لا تنسوا الناس لي المناطق الجبلية والقري والناس الفقراء والمحتاجين، حنوا عليهم بالدفء والمواد الغذائية والأدوية الخ راهم خوتنا المغاربة لا تهمشوهم واعلموا أن الله يحب المحسنين وان الله عزيز حكيم شديد العقاب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمنا يا الله يا رب العالمين