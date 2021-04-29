نشرة إنذارية: مدن مغربية تترقب زخات رعدية

نشرة إنذارية: مدن مغربية تترقب زخات رعدية
صورة: منير امحيمدات
الخميس 29 أبريل 2021 - 21:03

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن مجموعة من المدن ستشهد زخات رعدية محليا قوية، وذلك من يوم الجمعة على الساعة الثالثة زوالا، إلى غاية الساعة الثالثة من صباح السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية تحمل العدد 55/2021، أن زخات الرعدية ستتراوح بين 30 و50 ميلمترا، وستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد أو بهبات رياح، مشيرة إلى أن مستوى اليقظة سيكون برتقاليا.

وعن العمالات والأقاليم المعنية بالنشرة الإنذارية، أشار البلاغ إلى أزيلال وإفران والحاجب والحوز والخميسات والناظور وبركان وبني ملال وتازة وتاوريرت وكرسيف وسطات وصفرو وفاس والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة.

تساقط البرد زخات رعدية مديرية الأرصاد الجوية هبوب رياح

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‫تعليقات الزوار

5
  • نيشان
    الخميس 29 أبريل 2021 - 21:11

    يا لطيف اللطف.اللطف نسألك فآلطف بما جرت به المقادير.

    1
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  • redouan akhnikh
    الخميس 29 أبريل 2021 - 21:13

    اللهم صبيا نفعا غير ضرا برحمتك يارحم الراحمين

    11
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  • حسين عمري
    الخميس 29 أبريل 2021 - 21:14

    اللهم حوالينا لاعلينا .على قد النفع .ياربي.

    9
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  • عبدالغني واد أمليل
    الخميس 29 أبريل 2021 - 21:42

    الخير هدا العام…سعدات اللي داخل للمغرب هاد العام.
    مواطن مغربي بالخارج

    2
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  • غيتة علي
    الخميس 29 أبريل 2021 - 21:44

    عندما يصبح الإعلان بسقوط امطار الخير بمثابة انذار فذلك يعني ان من يكتب البلاغ يترجم للعربية من الفرنسية دون علمه معاني الكلمات ومداها بالعربية !! فهذا يعني الاستهتار وانعدام المسؤولية وعدم احترام ثقافة الباد الشبه صحراوي في طقسه ينقل حرفيا بما يذاع في الاعلام الفرنسي !!!
    الانذار هو l’ultimatum
    بل يجب قول التحذير l’avertissement
    الانذار بالعربية هو ااشؤم والحرب والمصائب
    وامطار الخير ليست مصاءب

    9
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