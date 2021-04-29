نشرة إنذارية: مدن مغربية تترقب زخات رعدية

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن مجموعة من المدن ستشهد زخات رعدية محليا قوية، وذلك من يوم الجمعة على الساعة الثالثة زوالا، إلى غاية الساعة الثالثة من صباح السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية تحمل العدد 55/2021، أن زخات الرعدية ستتراوح بين 30 و50 ميلمترا، وستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد أو بهبات رياح، مشيرة إلى أن مستوى اليقظة سيكون برتقاليا.

وعن العمالات والأقاليم المعنية بالنشرة الإنذارية، أشار البلاغ إلى أزيلال وإفران والحاجب والحوز والخميسات والناظور وبركان وبني ملال وتازة وتاوريرت وكرسيف وسطات وصفرو وفاس والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة.